استقطاب الكفاءات النوعية في القطاع المصرفي محور جلسة عمل بين التنمية الإدارية والمصرف المركزي

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، آليات استقطاب الكفاءات الوطنية النوعية، ولا سيما في الاختصاصات الدقيقة ذات الأثر المباشر على كفاءة الأداء المالي والإداري.

وتناولت الجلسة تطوير أدوات الاستقطاب، وبناء نماذج تشغيل مرنة تتيح الاستفادة الفعالة من الخبرات الوطنية عالية الكفاءة، بما ينسجم مع متطلبات العمل المؤسسي، ويعزز جودة الأداء في المواقع التخصصية الحساسة.

وتم التأكيد على أهمية تكامل السياسات المالية والإدارية في هذا الملف، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر جاذبية، وتمكين المؤسسات من استقطاب الكفاءات واستثمارها بكفاءة، في إطار مسار التحول المؤسسي الشامل الذي تعمل عليه الحكومة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في الجهات العامة، ولا سيما في القطاعات الحيوية، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.