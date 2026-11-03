الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 370 من ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل وإصابة نحو 370 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 120 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1208 عملية بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.
وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة “إكس”: إن الاستهدافات طالت تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتحركاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها وآلياتها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.
وأضاف النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية خاضوا في تعز مواجهات مكّنتهم من السيطرة على مواقع في بعض المحاور، والتصدي لمحاولات المليشيا استعادتها، فيما استهدفت الضربات الجوية تجمعاتها ووسائلها.
وأشار الى أنه في جبهات الجوف ومأرب والمحاور الجنوبية والغربية، واصلت القوات المسلحة استهداف مواقع المليشيا وتحركاتها، وخاضت مواجهات في عدد من القطاعات، أسفرت عن استعادة مواقع وإلحاق خسائر بقواتها ووسائلها.
وأكد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بعزم وثبات وجاهزية قتالية عالية، ومواصلة التقدم الميداني حتى تحقيق أهداف عملية “فجر اليمن”، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي، مع الالتزام بالاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الإثنين، مقتل وإصابة نحو 322 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 951 عملية بعدة جبهات ضمن عملية “فجر اليمن”.