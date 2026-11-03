الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 370 من ميليشيا الحوثي خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

عدن-سانا ‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل وإصابة نحو 370 من عناصر ‏ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 120 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1208 ‏عملية بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”. ‏

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة ‌‏“إكس”: إن الاستهدافات طالت تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتحركاتها وتعزيزاتها ‏وتحصيناتها ومصادر نيرانها وآلياتها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية ‏الميدان والراجمات.‏

وأضاف النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية خاضوا في تعز مواجهات ‏مكّنتهم من السيطرة على مواقع في بعض المحاور، والتصدي لمحاولات المليشيا ‏استعادتها، فيما استهدفت الضربات الجوية تجمعاتها ووسائلها.‏

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وأشار الى أنه في جبهات الجوف ومأرب والمحاور الجنوبية والغربية، واصلت القوات ‏المسلحة استهداف مواقع المليشيا وتحركاتها، وخاضت مواجهات في عدد من ‏القطاعات، أسفرت عن استعادة مواقع وإلحاق خسائر بقواتها ووسائلها.‏

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بعزم وثبات وجاهزية قتالية عالية، ‏ومواصلة التقدم الميداني حتى تحقيق أهداف عملية “فجر اليمن”، واستعادة مؤسسات ‏الدولة وإنهاء التهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي، مع الالتزام بالاحتياطات الواجبة ‏لحماية المدنيين والأعيان المدنية.‏

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الإثنين، مقتل وإصابة نحو 322 من عناصر ‏ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 951 ‏عملية بعدة جبهات ضمن عملية “فجر اليمن”. ‏