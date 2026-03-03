الاتصالات: إجراءات لحماية الحسابات الحكومية وتعزيز الأمن السيبراني في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، اتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية اختراق عدد من الحسابات الحكومية على منصة X يوم أمس.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها في فيسبوك: بخصوص اختراق الحسابات الحكومية على منصة X ، بادرت الوزارة إلى التنسيق المباشر مع مديري هذه الحسابات، ومع إدارة المنصة العالمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيطرة على الحسابات المتأثرة، وتعزيز الحماية، لمنع تكرار الحادثة.

وبينت الوزارة أنها تعمل حالياً عن طريق خبرائها في مركز أمن المعلومات لسد الثغرات عن طريق ضوابط موحدة وملزمة لحوكمة الحسابات الرسمية، مشددة على أن متطلبات الحماية والأمن السيبراني مسؤولية مشتركة والالتزام بسياسات الحماية يقع على عاتق كل جهة، فالكثير من الاختراقات تحدث بسبب ممارسات غير آمنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستُعلن عن تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد قريباً.

وأعلنت وزارة الاتصالات، وتقانة المعلومات في شهر حزيران الماضي، أن مواقع سورية تعرضت لمحاولات اختراق سبرانية تم رصدها والتعامل معها من قبل مركز أمن المعلومات الوطني، بالتعاون مع نخبة من الخبراء السوريين العالميين في مجال الأمن السيبراني.