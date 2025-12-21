افتتاح مكتب بريد في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم مكتباً بريدياً في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا، أنه ضمن خطة مؤسسة البريد للتوسع في انتشار المكاتب البريدية على امتداد سوريا، تم افتتاح مكتب بريد في مدينة طيبة الإمام لتخديم المدينة والقرى المجاورة لها، مبيناً أن المؤسسة تعمل حالياً على افتتاح مراكز بريدية جديدة، وإعادة تأهيل المراكز التي دمرها النظام البائد.

ولفت حمد إلى أن خطة المؤسسة المقبلة تتضمن التوسع بافتتاح مراكز جديدة في الريف الشمالي والجنوبي والشرقي لمحافظة حماة لتخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع إضافة خدمات جديدة لكل مراكز البريد.

كما بينت مديرة فرع بريد حماة مروة الحسن، أن المكتب الجديد سيقدم عدة خدمات للمواطنين أهمها صرف رواتب المتقاعدين واستلام الحوالات الداخلية، وتقديم خدمة شام كاش وإصدار وثيقة غير عامل ودفع أقساط طلاب الجامعات.

وعبر المواطن كيال الكيال من أهالي مدينة طيبة الإمام عن سعادته بافتتاح المكتب الجديد لكونه يخفف عنه التعب والعبء المادي لأنه كان سابقاً يقطع مسافات طويلة لاستلام راتبه التقاعدي.

وكانت المؤسسة السورية للبريد افتتحت مؤخراً مركز بريد صوران في ريف حماة الشمالي.