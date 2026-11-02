المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف

دمشق-سانا
أعاد مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد إطلاق مركز التدريب والتأهيل المصرفي وتطوير برامجه، بهدف رفد القطاع المصرفي بشكل مستمر بالخبرات المصرفية ورفع مستوى مهارات العاملين فيه، وذلك بعد توقف دام عامين.
وذكر المصرف، عبر قناته على تطبيق تلغرام، أن المركز سيعمل على تطوير مهارات الكوادر المصرفية في مجالات إدارة المخاطر، والرقابة المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، والإدارة المالية، والتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية.
وأوضح المصرف أن رؤيته تتمثل في جعل المركز رائداً في مجال التدريب المصرفي ورافداً رئيساً للقطاع المصرفي في سوريا، مستفيداً من اتفاقية التعاون الموقعة مع جامعة فرانكفورت، فضلاً عن العمل على إبرام اتفاقيات توأمة مع مراكز دولية واستقطاب مدربين محليين ودوليين ذوي خبرة.
شراكة تدريبية مع جامعة فرانكفورت
وكان مصرف سوريا المركزي وقّع في أيلول الماضي اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، والمصرف الإنمائي الألماني (بنك الائتمان لإعادة الإعمار – KfW)، بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية وتنمية قدرات العاملين في القطاع.
وبموجب الاتفاقية، تقدم جامعة فرانكفورت، بتمويل من المصرف الإنمائي الألماني، برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي المصرف المركزي بصورة خاصة، وللعاملين في القطاع المصرفي عموماً، على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر المصرفية ومواكبة الخبرات والمعايير الدولية.
وتأتي إعادة تفعيل المركز في إطار جهود مصرف سوريا المركزي للارتقاء بكفاءة العاملين في القطاع المصرفي، ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، بما يعزز قدرات القطاع ويحسن أداءه.