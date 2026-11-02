المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف

دمشق-سانا‏

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أعاد مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد إطلاق مركز التدريب والتأهيل المصرفي ‏وتطوير برامجه، بهدف رفد القطاع المصرفي بشكل مستمر بالخبرات المصرفية ‏ورفع مستوى مهارات العاملين فيه، وذلك بعد توقف دام عامين.‏

وذكر المصرف، عبر قناته على تطبيق تلغرام، أن المركز سيعمل على تطوير ‏مهارات الكوادر المصرفية في مجالات إدارة المخاطر، والرقابة المصرفية، ومكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، والإدارة المالية، والتقنيات المالية ‏الحديثة، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية.‏

وأوضح المصرف أن رؤيته تتمثل في جعل المركز رائداً في مجال التدريب ‏المصرفي ورافداً رئيساً للقطاع المصرفي في سوريا، مستفيداً من اتفاقية التعاون ‏الموقعة مع جامعة فرانكفورت، فضلاً عن العمل على إبرام اتفاقيات توأمة مع مراكز ‏دولية واستقطاب مدربين محليين ودوليين ذوي خبرة.‏

‏ ‏شراكة تدريبية مع جامعة فرانكفورت

وكان مصرف سوريا المركزي وقّع في أيلول الماضي اتفاقية تعاون مع جامعة ‏فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، والمصرف الإنمائي الألماني (بنك الائتمان لإعادة ‏الإعمار – ‏KfW‏)، بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية وتنمية قدرات ‏العاملين في القطاع.‏

‏ وبموجب الاتفاقية، تقدم جامعة فرانكفورت، بتمويل من المصرف الإنمائي الألماني، ‏برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي المصرف المركزي بصورة خاصة، ‏وللعاملين في القطاع المصرفي عموماً، على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز ‏كفاءة الكوادر المصرفية ومواكبة الخبرات والمعايير الدولية.‏

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وتأتي إعادة تفعيل المركز في إطار جهود مصرف سوريا المركزي للارتقاء بكفاءة ‏العاملين في القطاع المصرفي، ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، بما ‏يعزز قدرات القطاع ويحسن أداءه.‏