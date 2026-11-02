الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف
بحث
بحث
sana-logo-mobile

المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف

A7V07078 0009 008A6308 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف
مصرف سوريا المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏
‏ ‏
أعاد مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد إطلاق مركز التدريب والتأهيل المصرفي ‏وتطوير برامجه، بهدف رفد القطاع المصرفي بشكل مستمر بالخبرات المصرفية ‏ورفع مستوى مهارات العاملين فيه، وذلك بعد توقف دام عامين.‏

A7V07078 0000 008A6396 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف

وذكر المصرف، عبر قناته على تطبيق تلغرام، أن المركز سيعمل على تطوير ‏مهارات الكوادر المصرفية في مجالات إدارة المخاطر، والرقابة المصرفية، ومكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، والإدارة المالية، والتقنيات المالية ‏الحديثة، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية.‏

وأوضح المصرف أن رؤيته تتمثل في جعل المركز رائداً في مجال التدريب ‏المصرفي ورافداً رئيساً للقطاع المصرفي في سوريا، مستفيداً من اتفاقية التعاون ‏الموقعة مع جامعة فرانكفورت، فضلاً عن العمل على إبرام اتفاقيات توأمة مع مراكز ‏دولية واستقطاب مدربين محليين ودوليين ذوي خبرة.‏

‏ ‏شراكة تدريبية مع جامعة فرانكفورت

A7V07078 0018 008A6222 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف

وكان مصرف سوريا المركزي وقّع في أيلول الماضي اتفاقية تعاون مع جامعة ‏فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية، والمصرف الإنمائي الألماني (بنك الائتمان لإعادة ‏الإعمار – ‏KfW‏)، بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية وتنمية قدرات ‏العاملين في القطاع.‏

‏ وبموجب الاتفاقية، تقدم جامعة فرانكفورت، بتمويل من المصرف الإنمائي الألماني، ‏برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي المصرف المركزي بصورة خاصة، ‏وللعاملين في القطاع المصرفي عموماً، على مدى ثلاث سنوات، بما يسهم في تعزيز ‏كفاءة الكوادر المصرفية ومواكبة الخبرات والمعايير الدولية.‏
‏ ‏
وتأتي إعادة تفعيل المركز في إطار جهود مصرف سوريا المركزي للارتقاء بكفاءة ‏العاملين في القطاع المصرفي، ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، بما ‏يعزز قدرات القطاع ويحسن أداءه.‏

A7V07078 0008 008A6312 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف
A7V07078 0015 008A6242 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف
A7V07078 0017 008A6231 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف
A7V07078 0002 008A6367 المركزي يعيد إطلاق مركز التدريب المصرفي بعد عامين من التوقف
وفد من الخطوط الحديدية يبحث مع محافظ الحسكة إعادة تأهيل محور اليعربية
محافظة حمص تمنع الدخول إلى حرم سد وبحيرة المزينة حرصاً على السلامة العامة
التعليم العالي: لم تصدر بعد نتائج مفاضلات القبول الجامعي
محافظ السويداء يتفقد قرى ريف المحافظة الغربي للوقوف على احتياجات الأهالي
الفرقة 70 في الجيش العربي السوري تنهي عمليات التمشيط التي بدأت قبل أيام في مواقع تلال الصفا بريف دمشق الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك