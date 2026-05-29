وزارة الطاقة: سد كديران التنظيمي بريف الرقة يعمل بأقصى طاقته

دمشق-سانا

أكدت وزارة الطاقة أن سد كديران التنظيمي الواقع في ريف الرقة يعمل بكامل طاقته لضبط الفيضان الاستثنائي لنهر الفرات وضمان استقرار المنسوب.

وأضافت الوزارة في منشور لها على تلغرام اليوم الجمعة: إن الكوادر الفنية والهندسية في السد تعمل على مدار الساعة لمتابعة المنسوب والتعامل مع المتغيرات المائية بشكل آني، في واحدة من أعلى الغزارات المسجلة منذ عقود.

وأشارت الوزارة في منشورها إلى أن السد يؤدي دوره الاستراتيجي بوصفه الصمام التنظيمي المسؤول عن ضبط المنسوب الخلفي للنهر، بما يضمن حماية المنشآت المائية في المنطقة وتقليل تأثيرات الفيضان على الضفاف والمناطق المجاورة.

وبيّنت الوزارة أن الوضع الفني والإنشائي للسد مستقر وآمن بالكامل، مع استمرار المتابعة اللحظية للمنسوب، مع اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأهالي والمنشآت المائية.

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ‏ما ‏دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى رفع حالة ‌‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر الترابية ‏ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‏المحتملة.

