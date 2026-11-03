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بعد انقطاع 14 عاماً.. بريد الرقة يعيد خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم

بهدف تحسين الواقع الخدمي.. البدء بإعادة تأهيل طريق حاوي الهوى السلحبية في ريف الرقة
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