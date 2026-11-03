مباحثات سورية إسبانية لتطوير التعاون وتحويل فرص التنمية إلى مشاريع عملية

مدريد-سانا‏

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع المديرة ‌‏العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية كارمن ‌‏ماغارينيوس كاسال، في العاصمة مدريد،‏ سبل تعزيز الشراكات التنموية، بما يتوافق مع ‏أولويات التعافي الوطنية.‏

وجرى خلال اللقاء التركيز على أهمية تطوير التعاون الثنائي، والانتقال من الدعم ‌‏الإنساني والمشاريع المتفرقة إلى شراكات تنموية مستدامة تستجيب لأولويات التعافي ‌‏الوطنية، وتدعم إعادة تأهيل البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية، مع التأكيد على ‌‏دور الحكومة السورية في تحديد الأولويات وتنسيق الجهود الدولية.‏

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الإسبانية، ولا سيما من خلال الوكالة ‌‏الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (‏AECID‏) ومؤسسة ‏FIAP، وتطوير قنوات ‌‏تنسيق مباشرة تتيح تحويل فرص التعاون إلى برامج ومشاريع عملية بالتعاون مع ‌‏الوزارات والمؤسسات السورية المعنية.‏