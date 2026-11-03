مباحثات سورية إسبانية لتطوير التعاون وتحويل فرص التنمية إلى مشاريع عملية

مدريد-سانا
بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش مع المديرة العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية كارمن ماغارينيوس كاسال، في العاصمة مدريد، سبل تعزيز الشراكات التنموية، بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية.
وجرى خلال اللقاء التركيز على أهمية تطوير التعاون الثنائي، والانتقال من الدعم الإنساني والمشاريع المتفرقة إلى شراكات تنموية مستدامة تستجيب لأولويات التعافي الوطنية، وتدعم إعادة تأهيل البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية، مع التأكيد على دور الحكومة السورية في تحديد الأولويات وتنسيق الجهود الدولية.
كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات الإسبانية، ولا سيما من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) ومؤسسة FIAP، وتطوير قنوات تنسيق مباشرة تتيح تحويل فرص التعاون إلى برامج ومشاريع عملية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات السورية المعنية.