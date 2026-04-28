وزير النقل السوري يبحث مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع مدير المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية زياد عبد الله، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإحصائي.

وركّز الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، على تطوير منظومة العمل الإحصائي في الوزارة والجهات التابعة لها، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والإحصاء، والاستفادة من خبرات المعهد في تحديث النظم الإحصائية وبناء القدرات باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات المتخصصة.

وجرى في الاجتماع عرض أبرز أنشطة المعهد، ولا سيما برامجه الهادفة إلى تنمية مهارات العاملين في الأجهزة الإحصائية، وتوظيف التقنيات الحديثة ودعم وتطوير الجانب البحثي.

وأكد الوزير بدر أهمية توسيع آفاق التعاون مع المعهد، والاستفادة من خبراته النوعية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات الإحصائية في قطاع النقل.

بدوره، أعرب عبد الله عن ترحيبه بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً استعداد المعهد لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي مختلف الاحتياجات.

يذكر أن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يعمل منذ تأسيسه عام 1977 على توفير خدمات تدريبية لكل الدول العربية في مجالات الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف المساهمة في عملية تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى الإقليمي، وتعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل من خلال دعم وبناء قدرات الأنظمة الإحصائية العربية للقيام بواجباتها التنموية.