السورية للمخابز: عطلة المخابز تقتصر على اليوم الأول من عيد الأضحى

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للمخابز عطلة المخابز التابعة لها في جميع المحافظات، أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك فقط، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ 27 من أيار الجاري، على أن تستمر بعملها باقي أيام العطلة.

وأوضح مدير عام المؤسسة محمد الصيادي في تصريح لـ سانا أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خلال أيام عطلة العيد، وذلك بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في المحافظات جميعها.

وأشار الصيادي إلى أن المؤسسة اتخذت مختلف الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج، وتوافر مستلزمات العمل في المخابز خلال فترة العطلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز، ومنع حدوث أي نقص في الكميات المطروحة في الأسواق.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تأمين مادة الخبز للمواطنين عبر شبكة من المخابز الآلية والاحتياطية المنتشرة في مختلف المحافظات، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية خلال الأعياد، والمناسبات لضمان استمرار الإنتاج وتلبية الطلب على المادة الأساسية.

وكانت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أعلنت في الـ 17 من شهر أيار الجاري، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، خلال فعالية رصد أُقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية السورية، مؤكدة أن يوم غد الإثنين الـ 18 من أيار هو غُرة شهر ذي الحجة، وبالتالي فإن يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار سيكون يوم عرفة، بينما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الـ 27 من أيار.

وفي الـ 20 من شهر أيار الجاري، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26-5-2026 حتى يوم السبت الواقع في 30-5-2026 ضمناً، مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.