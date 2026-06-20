اللاذقية تواصل تطوير مطمر قاسية لرفع كفاءته التشغيلية

اللاذقية-سانا

تواصل مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية تنفيذ إجراءات تقييم وتطوير مطمر قاسية، بهدف تحسين إدارته البيئية ورفع كفاءته التشغيلية، من خلال إعداد الدراسات اللازمة لاستكمال البنية التحتية وتنفيذ المشاريع المرافقة التي تسهم في الحد من الآثار البيئية للنفايات وزيادة العمر التشغيلي للمطمر.

ويُعد المطمر أحد المرافق الأساسية لإدارة النفايات الصلبة في المحافظة، حيث يستقبل النفايات الواردة يومياً من مختلف المناطق، ما يجعل تطويره واستكمال تجهيزاته الفنية والبيئية ضرورة لضمان استدامة عمله وتحقيق معايير السلامة البيئية.

وأوضح رئيس دائرة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية المهندس سامر رسلان في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن أعمال الطمر مستمرة بشكل يومي، حيث يتم رص النفايات الواردة وطمرها بطبقات من التربة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأشار رسلان إلى أن المديرية بدأت تقييماً شاملاً للمطمر للتأكد من عدم وجود أي تلوث للمياه الجوفية، وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أحواض الترسيب ومحطة معالجة الرشاحة، إضافة إلى استكمال طبقات العزل لأرضية وجوانب خلية الطمر، ودراسة تنفيذ قناة مطرية حول الخلية لمنع وصول مياه الأمطار إلى النفايات واختلاطها بالرشاحة.

وبيّن أن الدائرة تتخذ حالياً إجراءات احترازية للحد من الآثار البيئية المحتملة، حيث يتم ضخ الرشاحة إلى الخلية الأولى لمنع وصولها إلى المجرى المائي القريب من المطمر، ريثما يتم تنفيذ أحواض الترسيب ومحطة المعالجة.

ولفت إلى أن أهمية أحواض الترسيب تكمن في تجميع الرشاحة الناتجة عن النفايات وتحويلها إلى محطة المعالجة، بما يسهم في حماية البيئة المحيطة وتقليل مخاطر التلوث.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أوضح رسلان أن تنفيذ معملي الفرز والسماد مرتبط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكداً أنهما مدرجان ضمن خطط المديرية للأعوام المقبلة لما لهما من دور في تخفيض كميات النفايات الموجهة للطمر وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطمر.

وحول أبرز التحديات البيئية الراهنة، أشار رسلان إلى أن عدم توفر محطة متخصصة لمعالجة النفايات الطبية “أوتوكلاف” يفرض اللجوء إلى حرق هذا النوع من النفايات، مبيناً أن معالجة هذه المشكلة تشكل إحدى الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الخطط المستقبلية تتضمن تنفيذ أحواض الترسيب ومحطة المعالجة، واستكمال أعمال العزل للجزء المتبقي من الخلية الأولى، إلى جانب تنفيذ القناة المطرية، بما يعزز مستويات الحماية البيئية ويرفع كفاءة إدارة النفايات في المطمر.

ويأتي مشروع تطوير مطمر “قاسية” ضمن استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، تهدف إلى الانتقال من “المكبات العشوائية” إلى المطامر الصحية المعزولة.