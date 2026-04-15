انطلاق فعاليات معرض الساحل للبناء والطاقة في طرطوس بمشاركة 20 شركة سورية وتركية

طرطوس-سانا

انطلقت فعاليات معرض الساحل للبناء والديكور والطاقة، اليوم الأربعاء، في طرطوس بمشاركة عدد من الشركات السورية والتركية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبناء، والديكور، والتجهيزات الهندسية، وذلك في الصالة القديمة على الكورنيش البحري.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة عشتار للمعارض برعاية محافظة طرطوس إلى دعم قطاع البناء وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية، إلى جانب عرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الطاقة البديلة والتجهيزات الحديثة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ومواكبة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح معاون محافظ طرطوس سامي الزخ، أن المحافظة تتمتع بموقع استراتيجي مهم يجعلها في مقدمة المحافظات القادرة على تأدية دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأشار الزخ إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات المشاركة للتعارف وتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة، بما يسهم في تطوير العمل الاقتصادي والصناعي وتحريك عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية ربط الخبرات المحلية بالإقليمية بما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية في المنطقة.

من جهته، أوضح مدير مهرجان ومعرض الساحل للطاقة والديكور المهندس خالد نقول أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة طرطوس، وتوفير منصة تفاعلية تجمع المنتجين والموردين مع الزوار والمهتمين، بما يتيح تبادل الخبرات وعقد شراكات مباشرة بين مختلف الفعاليات الاقتصادية.

وبيّن نقول أن المعرض يشهد إقبالاً ملحوظاً منذ يومه الأول، في ظل تنوع الشركات المشاركة وتقديمها عروضاً وخدمات تلبي احتياجات قطاعات البناء والطاقة، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم الصناعة الوطنية وإبراز قدرتها التنافسية.

من جهته بين المهندس محمد مصطفى من شركة متخصصة في أنظمة الطاقة الشمسية، أن الشركة لديها وكالات تركية في مجال الكابلات والمعدات الصناعية وتوفير أدوات منزلية متنوعة، مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالخدمات والمنتجات والتواصل المباشر مع الزوار وتعزيز المنافسة من حيث الجودة والأسعار.

بدوره، أوضح عامر طيارة من شركة تجارية أن المشاركة الأولى للشركة تأتي بهدف تعزيز حضورها في السوقين المحلي والإقليمي، وإبراز خبراتها في مجال الطاقة الشمسية والمعدات الصناعية، لافتاً إلى امتلاك الشركة وكالات عالمية مرموقة للمعدات الصناعية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وأشار محمد العبيد، المدير التنفيذي لشركة تركية متخصصة في بناء المنازل مسبقة الصنع، الى دخول الشركة لأول مرة إلى السوق السورية كجهة مصنّعة ومنفذة لهذا النوع من الأبنية الحديثة، موضحاً أن الشركة تقدم حلولاً عمرانية تعتمد على السرعة في التنفيذ والجودة العالية واستخدام مواد صديقة للبيئة تراعي معايير الاستدامة.

وأشار العبيد إلى أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن توجه استراتيجي لفتح آفاق تعاون جديدة مع القطاعين العام والخاص، والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال البناء الجاهز بما يواكب احتياجات مرحلة إعادة الإعمار.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الـ 18 من نيسان 2026، أكثر من 20 شركة سورية وتركية تمثل قطاعات متعددة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية، والكابلات الكهربائية، والبيوت مسبقة الصنع، والبيتون الجاهز، إضافة إلى مستلزمات الديكور والتجهيزات الصناعية.