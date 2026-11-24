دمشق- سانا‏

أقامت سفارة سلطنة عُمان بدمشق، مساء اليوم الاثنين، ‏حفل ‏استقبال بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، وذلك في ‏فندق داما روز ‏بدمشق، بحضور عدد من المسؤولين ‏السوريين والسفراء ‏ورؤساء البعثات الدبلوماسية ‏المعتمدة في سوريا، وفعاليات ‏اقتصادية ودينية ‏وإعلامية وثقافية وفنية. ‏

وأكد سفير سلطنة عُمان لدى سوريا فيصل بن عمر ‏المرهون، ‏في كلمة خلال الحفل، أن اليوم الوطني يمثل ‏مناسبة للاحتفاء ‏بمسيرة الدولة العُمانية وتاريخها ‏العريق، واستذكار تأسيس ‏الدولة البوسعيدية على يد ‏أحمد بن سعيد البوسعيدي في العشرين ‌‏من تشرين الثاني عام 1744، وتوحيد رايتها وإرساء ‏دعائم ‏وحدتها وصون سيادتها. ‏

وأوضح المرهون أن مسيرة البناء والتجديد تواصلت ‏عبر عهود ‏الأسرة البوسعيدية، وصولاً إلى المرحلة ‏الحالية بقيادة السلطان ‏هيثم بن طارق، مستندة إلى ‏الإرث التاريخي للسلطنة، وكذلك ‏إلى رؤية ‏عُمان 2040 في تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة ‌‏مسيرة النماء والازدهار. ‏

علاقات تاريخية مع سوريا وآفاق واسعة للتعاون

وأشار المرهون إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط ‏سلطنة ‏عُمان وسوريا، وما تستند إليه من إرث ‏حضاري وثقافي مشترك، ‏وروابط راسخة عززتها عبر ‏التاريخ أواصر التواصل التجاري ‏والثقافي والعلمي، ‏إلى جانب وحدة اللغة والقيم والتقاليد ‏والاعتزاز بالهوية ‏والتراث. ‏

ولفت إلى تطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات ‏الثنائية مع ‏سوريا والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من ‏التعاون في مختلف ‏المجالات، وتشجيع الشراكات بين ‏القطاعين العام والخاص، ‏مؤكداً أن المقومات والقواسم ‏المشتركة بين البلدين تشكل أساساً ‏متيناً لبناء مستقبل ‏أكثر تعاوناً وتكاملاً، بما يخدم تطلعات ‏الشعبين نحو ‏التقدم والازدهار. ‏

ونوه المرهون بالدور الإيجابي للجالية السورية المقيمة ‏في ‏سلطنة عُمان، وإسهاماتها في مسيرة التنمية وإثراء ‏المجالات ‏الأكاديمية والفكرية والثقافية والفنية، بالتعاون ‏مع أشقائهم ‏العُمانيين. ‏

التأكيد على التضامن مع سوريا ورفض الاعتداءات ‏الإسرائيلية

وجدد السفير المرهون موقف سلطنة عُمان الرافض ‏لاستمرار ‏الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي ‏السوري، وإدانتها ‏للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية ‏على الأراضي السورية، ‏مؤكداً تضامن السلطنة مع ‏سوريا ورفضها كل ما يمس أمنها ‏واستقرارها ‏ووحدتها. ‏

وشدد السفير العماني على أن الاحتلال لا يمكن أن يتحول، مهما ‏طال ‏أمده، إلى واقع مشروع أو حق دائم، وأن الحقوق لا ‏تسقط ‏بالتقادم، مؤكداً أن تحقيق سلام عادل ودائم في ‏المنطقة يرتبط ‏باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ‏وإنهاء معاناته، وتحرير ‏أرضه وإقامة دولته المستقلة ‏على حدود الرابع من حزيران عام ‌‏1967. ‏

سوريا تتطلع إلى توسيع التعاون مع سلطنة عُمان

وفي تصريح لـ سانا، أعرب مستشار رئاسة الجمهورية ‏للشؤون ‏الإعلامية أحمد موفق زيدان عن سعادته ‏بمشاركة سلطنة عُمان ‏احتفالها بيومها الوطني، مشيراً ‏إلى أن المناسبة تتزامن مع ‏اقتراب ذكرى معركة ردع ‏العدوان ضد النظام البائد مؤكداً تطلع ‏سوريا إلى ‏تعميق علاقاتها الأخوية مع السلطنة في المجالات ‌‏السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.‏

من جهته، أوضح مدير إدارة المراسم في وزارة ‏الخارجية ‏والمغتربين محمد عبد السلام، في تصريح ‏صحفي، أن إقامة هذه ‏المناسبة في دمشق بعد انقطاع ‏طويل تؤكد عودة تفعيل العلاقات ‏السورية العُمانية، ‏وتعكس الروابط الوثيقة بين الشعبين.‏

وأشار عبد السلام إلى أن إقامة الحفل تأتي بعد أيام ‏قليلة من تقديم ‏السفير العُماني أوراق اعتماده في ‏دمشق، في إطار تنشيط ‏العلاقات الدبلوماسية، ‏وانسجاماً مع التوجه الذي حددته وزارة ‏الخارجية ‏والمغتربين لعام 2026 تحت عنوان عام الدبلوماسية ‌‏وعام البعثات، مؤكداً المكانة الخاصة التي يحتلها ‏الأشقاء العرب ‏لدى الشعب السوري والحكومة ‏السورية. ‏

بدوره، أشار وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ‏في تصريح ‏لـ سانا، إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان من ‏استقرار وعراقة ‏تاريخية وأصالة معاصرة وتنمية ‏مستدامة، مؤكداً متانة العلاقات ‏السورية العُمانية، ‏ومثمناً مواقف السلطنة الداعمة لسوريا في ‏مختلف ‏المجالات، ومتمنياً للبلدان العربية والإسلامية دوام ‏الخير ‏والاستقرار.‏

إشادة دبلوماسية بعودة النشاط إلى دمشق

من جانبه، هنأ سفير مملكة البحرين وعميد السلك ‏الدبلوماسي في ‏دمشق وحيد مبارك سيار الشعب ‏العُماني باليوم الوطني، متمنياً ‏للسلطنة مزيداً من التقدم ‏والازدهار.‏

وأشار سيار إلى العلاقات التاريخية والوطيدة التي ‏تربط البحرين ‏بسلطنة عُمان، في إطار العلاقات بين ‏دول مجلس التعاون ‏الخليجي، وإلى العلاقات الوثيقة ‏التي تجمع البلدين مع سوريا، ‏ولا سيما في المجالات ‏الإنسانية والتاريخية والاقتصادية ‏والتجارية.‏

ولفت سيار إلى أن إقامة مثل هذه الاحتفالات في دمشق ‏تعكس ‏عودة الأمن والأمان إلى سوريا، وتشكل فرصة ‏لتعزيز العلاقات ‏الثنائية وتطويرها خلال المرحلة ‏المقبلة. ‏

يذكر أن الشعب العُماني يحتفل في العشرين من تشرين ‏الثاني ‏من كل عام بالعيد الوطني الذي يُمثّل مناسبة لاستعراض ‏مسيرة ‏التطور والنهضة التي تشهدها بلاده في مختلف ‏المجالات، ويؤكّد ‏مكانتها الإقليمية والدولية.‏