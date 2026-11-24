دمشق- سانا
أقامت سفارة سلطنة عُمان بدمشق، مساء اليوم الاثنين، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، وذلك في فندق داما روز بدمشق، بحضور عدد من المسؤولين السوريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وفعاليات اقتصادية ودينية وإعلامية وثقافية وفنية.
وأكد سفير سلطنة عُمان لدى سوريا فيصل بن عمر المرهون، في كلمة خلال الحفل، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة للاحتفاء بمسيرة الدولة العُمانية وتاريخها العريق، واستذكار تأسيس الدولة البوسعيدية على يد أحمد بن سعيد البوسعيدي في العشرين من تشرين الثاني عام 1744، وتوحيد رايتها وإرساء دعائم وحدتها وصون سيادتها.
وأوضح المرهون أن مسيرة البناء والتجديد تواصلت عبر عهود الأسرة البوسعيدية، وصولاً إلى المرحلة الحالية بقيادة السلطان هيثم بن طارق، مستندة إلى الإرث التاريخي للسلطنة، وكذلك إلى رؤية عُمان 2040 في تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة مسيرة النماء والازدهار.
علاقات تاريخية مع سوريا وآفاق واسعة للتعاون
وأشار المرهون إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط سلطنة عُمان وسوريا، وما تستند إليه من إرث حضاري وثقافي مشترك، وروابط راسخة عززتها عبر التاريخ أواصر التواصل التجاري والثقافي والعلمي، إلى جانب وحدة اللغة والقيم والتقاليد والاعتزاز بالهوية والتراث.
ولفت إلى تطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن المقومات والقواسم المشتركة بين البلدين تشكل أساساً متيناً لبناء مستقبل أكثر تعاوناً وتكاملاً، بما يخدم تطلعات الشعبين نحو التقدم والازدهار.
ونوه المرهون بالدور الإيجابي للجالية السورية المقيمة في سلطنة عُمان، وإسهاماتها في مسيرة التنمية وإثراء المجالات الأكاديمية والفكرية والثقافية والفنية، بالتعاون مع أشقائهم العُمانيين.
التأكيد على التضامن مع سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
وجدد السفير المرهون موقف سلطنة عُمان الرافض لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، وإدانتها للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكداً تضامن السلطنة مع سوريا ورفضها كل ما يمس أمنها واستقرارها ووحدتها.
وشدد السفير العماني على أن الاحتلال لا يمكن أن يتحول، مهما طال أمده، إلى واقع مشروع أو حق دائم، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة يرتبط باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته، وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
سوريا تتطلع إلى توسيع التعاون مع سلطنة عُمان
وفي تصريح لـ سانا، أعرب مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان عن سعادته بمشاركة سلطنة عُمان احتفالها بيومها الوطني، مشيراً إلى أن المناسبة تتزامن مع اقتراب ذكرى معركة ردع العدوان ضد النظام البائد مؤكداً تطلع سوريا إلى تعميق علاقاتها الأخوية مع السلطنة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.
من جهته، أوضح مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين محمد عبد السلام، في تصريح صحفي، أن إقامة هذه المناسبة في دمشق بعد انقطاع طويل تؤكد عودة تفعيل العلاقات السورية العُمانية، وتعكس الروابط الوثيقة بين الشعبين.
وأشار عبد السلام إلى أن إقامة الحفل تأتي بعد أيام قليلة من تقديم السفير العُماني أوراق اعتماده في دمشق، في إطار تنشيط العلاقات الدبلوماسية، وانسجاماً مع التوجه الذي حددته وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2026 تحت عنوان عام الدبلوماسية وعام البعثات، مؤكداً المكانة الخاصة التي يحتلها الأشقاء العرب لدى الشعب السوري والحكومة السورية.
بدوره، أشار وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في تصريح لـ سانا، إلى ما تتمتع به سلطنة عُمان من استقرار وعراقة تاريخية وأصالة معاصرة وتنمية مستدامة، مؤكداً متانة العلاقات السورية العُمانية، ومثمناً مواقف السلطنة الداعمة لسوريا في مختلف المجالات، ومتمنياً للبلدان العربية والإسلامية دوام الخير والاستقرار.
إشادة دبلوماسية بعودة النشاط إلى دمشق
من جانبه، هنأ سفير مملكة البحرين وعميد السلك الدبلوماسي في دمشق وحيد مبارك سيار الشعب العُماني باليوم الوطني، متمنياً للسلطنة مزيداً من التقدم والازدهار.
وأشار سيار إلى العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البحرين بسلطنة عُمان، في إطار العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين مع سوريا، ولا سيما في المجالات الإنسانية والتاريخية والاقتصادية والتجارية.
ولفت سيار إلى أن إقامة مثل هذه الاحتفالات في دمشق تعكس عودة الأمن والأمان إلى سوريا، وتشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن الشعب العُماني يحتفل في العشرين من تشرين الثاني من كل عام بالعيد الوطني الذي يُمثّل مناسبة لاستعراض مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها بلاده في مختلف المجالات، ويؤكّد مكانتها الإقليمية والدولية.