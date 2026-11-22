طرطوس-سانا



تتجدد مشكلة تلوث ينابيع مياه الشرب في ريف طرطوس مع بدء موسم عصر الزيتون، نتيجة التخلص العشوائي من مياه “الجفت” الناتجة عن العصر، ما أدى إلى توقف الضخ من عدد من المصادر المائية، في وقت تكثف فيه الجهات المعنية إجراءاتها الرقابية، وتعمل على إعادة الينابيع المتضررة إلى الخدمة وتأمين المياه للأهالي.



وتبرز المشكلة في نبع بمحصر بمنطقة الدريكيش، الذي يعد المصدر الرئيس لمياه الشرب لنحو 14 قرية يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة، الأمر الذي دفع العديد من الأهالي إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجاتهم اليومية وتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة الاعتماد على الصهاريج.



وأوضح مختار قرية بمحصر مازن حمود في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن النبع يقع على بعد نحو 11 كيلومتراً من القرية ويغذي 14 قرية، بينها بمحصر والعوينات وقنية، مشيراً إلى أن تلوث مياهه أثر بشكل مباشر في حياة السكان وصعّب حصولهم على مياه صالحة للشرب.



ولفت حمود إلى أن الأهالي يعتمدون حالياً على نقل المياه بالصهاريج من منطقة بيت الوادي، التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن النبع، مبيناً أن تكلفة الصهريج الواحد تتجاوز 3000 ليرة، في حين لا يتوافر سوى صهريج واحد لتلبية احتياجات القرى المتضررة، ما يفاقم معاناتهم وأعباءهم المعيشية.

مياه الجفت وراء تلوث الينابيع

من جهته، أوضح مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس المهندس عبد الله الحمود، أن تلوث الينابيع السطحية يتكرر مع موسم عصر الزيتون نتيجة التخلص من كميات كبيرة من مياه الجفت في الأراضي الزراعية والمسيلات المائية المتصلة بالأحواض المغذية للينابيع.



وأشار الحمود إلى أن المشكلة لا تقتصر على نبع بمحصر، بل تشمل أيضاً نبع شميميس في منطقة صافيتا ونبع جسر الحاج حسن في منطقة القدموس، وهما من المصادر المائية التي تعرضت للتلوث بصورة متكررة خلال مواسم سابقة.



وأضاف أن المؤسسة حددت، استناداً إلى سجلاتها وخبرتها السابقة، الأحواض المائية والمعاصر الواقعة ضمن نطاق التأثير المباشر لهذه الينابيع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المحافظة لمتابعة الملف.



وأوضح الحمود أن الجهات المعنية أوقفت عدداً من المعاصر المخالفة ووجهت إنذارات إلى معاصر أخرى، مع تكثيف الرقابة على آليات التخلص من مياه الجفت وضمان الالتزام بالمواقع المحددة لذلك.



وأشار إلى إطلاق مبادرة لتأمين المياه للقرى المتضررة عبر الصهاريج بالتعاون مع الجهات المعنية، واستقبال طلبات المواطنين إلكترونياً لتنظيم عمليات التزويد، مبيناً أن الكميات الموزعة غطت نحو 20 بالمئة من الاحتياجات، وأسهمت في تخفيف حدة الأزمة لكنها لا تغني عن عودة الينابيع واستئناف ضخ المياه عبر الشبكة.

عودة بعض الينابيع إلى الخدمة

وأكد الحمود عودة نبعي جسر الحاج حسن وبمحصر إلى الخدمة، بينما تنتظر المؤسسة نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بنبع شميميس قبل استئناف الضخ، رغم أن المؤشرات الأولية تبدو إيجابية.



وشدد على استمرار الرقابة على المعاصر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للحفاظ على مصادر مياه الشرب وضمان مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة.



وتحتوي مياه الجفت الناتجة عن عصر الزيتون على مواد عضوية ومركبات فينولية يمكن أن تؤثر سلباً في التربة والمياه عند التخلص منها بصورة عشوائية، ولا سيما بالقرب من المجاري المائية والأحواض المغذية للينابيع، ما يؤكد أهمية الالتزام بآليات التخلص الآمن من مخلفات العصر لمنع تكرار تلوث مصادر مياه الشرب مع كل موسم زيتون.