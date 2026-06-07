لقطات تظهر جمال نهر العزق في ريف طرطوس تاريخ النشر: 2026/06/07 12:27 مساءً اخر تحديث: 2026/06/07 12:41 مساءً قائمة الصور 1/7 سوق القيمرية الأثري… عبق التاريخ في قلب دمشق القديمة زيادة ملحوظة في فيضان نهر بردى بدمشق صباح اليوم نتيجة الأمطار الغزيرة فرحة أبناء الجالية السورية ومشجعي منتخب سوريا لكرة القدم للرجال بعد تعادله مع نظيره القطري انطلاق مؤتمر الشباب نهضة وبناء في حلب عرض عسكري لجهاز الأمن الداخلي في شوارع مدينة إدلب بذكرى تحرير المدينة من النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:طرطوسنهر العزق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أوبن إيه آي تعيد هيكلة “تشات جي بي تي” نحو منصة رقمية شاملة تضم أدوات برمجة وخدمات متكاملة يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 وزير الطوارئ: مشاركة الدفاع المدني بالتمرين الثلاثي المشترك بقطر لتبادل الخبرات يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 تعزيز الجاهزية الصحية في المراكز الامتحانية بدمشق لضمان سلامة الطلاب يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026 بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل دوار عقدة الأوقاف ضمن مشروع شريان حماة يونيو 7, 2026 يونيو 7, 2026