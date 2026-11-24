

دمشق-سانا



قدّمت الأوركسترا السورية للشباب أمسيةً موسيقيةً، مساء الإثنين، على مسرح المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، ضمّت باقةً من المقطوعات العربية والغربية والتراثية، إلى جانب موسيقى الأفلام والمسلسلات، وسط حضور جماهيري يعكس تنامي الاهتمام بالمشاريع الفنية الشبابية.

وأوضح مؤسِّس وقائد الأوركسترا علي أحمد في تصريح لـ سانا، أن اختيار برنامج منوّع للأمسية جاء استجابةً لتعدد أذواق الجمهور، انطلاقاً من رؤية الفرقة بأن الموسيقى لغة عالمية وملك للجميع لا ينبغي حصرها في قالب واحد، بل يجب أن تخاطب مختلف الفئات وتلامس ذائقتها الفنية.



وأضاف أحمد أن الأوركسترا، التي تضم 74 عازفاً أكاديمياً، تحرص على توفير بيئة متكاملة لصقل مواهب الشباب عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة بإشراف إدارتها، بهدف إكسابهم الخبرة العملية اللازمة للارتقاء بأدائهم على خشبة المسرح وإعداد جيل موسيقي قادر على إثراء المشهد الثقافي.

شغف المسرح وتفاعل الجمهور

بدورها، عبّرت العازفة في الأوركسترا سارة محفوض عن اعتزازها بمواكبة تطور الفرقة منذ تأسيسها، مؤكدةً أن الوقوف أمام الجمهور يمثِّل في كل مرة تجربةً ملهمةً تحمل مشاعر الفرح والانتماء.



وأشارت إلى أن نفاد تذاكر الحفل يبرهن على عمق الصلة بين العازفين والجمهور، ويعكس نجاح الموسيقى جسراً للتواصل الإنساني ونقل الطاقة الإيجابية.

من جانبه، شدد الإداري في المركز الوطني للفنون البصرية وسيم خضور على التزام المركز بدعم المبادرات الشبابية وتوفير المساحات اللازمة لتمكين المبدعين وتطوير قدراتهم، واصفاً العلاقة بين المركز والأوركسترا بالتكاملية، معتبراً أن الاستثمار في طاقات الشباب يشكّل المسار الأسرع لتحقيق التنمية الثقافية والفنية.



وتأتي هذه الأمسية في سياق الحراك الثقافي المتواصل في العاصمة دمشق، لتؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والمبادرات المستقلة في احتضان المواهب الشابة وتحويل الموسيقى إلى مساحة للتلاقي والعمل الجماعي البنّاء.