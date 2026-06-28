مهرجان القرية السورية في دمشق يجمع أبرز الحرف والمهن التراثية

دمشق-سانا



تجسد الحرف اليدوية السورية أصالة التراث الوطني وقدرته على مواكبة العصر، من خلال حضورها المميز في مهرجان القرية السورية المقام في حديقة الأمويين بدمشق، حيث يعرض الحرفيون منتجاتهم التي تجمع بين الموروث الشعبي والابتكار، في خطوة تسهم في التعريف بالصناعات التقليدية وتعزيز فرص تسويقها.



وأكد عدد من الحرفيين المشاركين أن المهرجان يشكل نافذة مهمة لدعم الصناعات التقليدية، وتسويق المنتجات اليدوية، والحفاظ على المهن التراثية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية السورية، وإبراز إبداع الحرفي السوري في تطوير الموروث الشعبي بما يواكب متطلبات العصر.

مساحة للإبداع والتعبير عن الذات

وبين الحرفي محمد معتوق من محافظة إدلب، طالب ماجستير في قسم اللغة العربية، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن صناعة القش تمثل بالنسبة له مساحة للإبداع والتعبير عن الذات، موضحاً أنه يمارس هذه الحرفة منذ نحو خمسة عشر عاماً بعد أن تعلمها في مدرسة للمكفوفين، قبل أن يطورها ويبتكر منتجات مميزة، وينقل خبرته إلى عدد من أصدقائه المكفوفين، لتمكينهم من امتلاك حرفة تؤمن لهم مصدر دخل.





وأشار معتوق إلى أن المشاركة في مهرجان القرية السورية شكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أعمال الحرفيين من ذوي الإعاقة البصرية، لافتاً إلى أن كل مشاركة تشهد تقديم منتجات جديدة، من بينها مجسمات للخريطة السورية وآلة الجيتار وأعمال مستوحاة من الزخرفة الدمشقية.

إبراز جودة المنتج السوري

من جانبه، أكد الحرفي عمر عجاج، شيخ كار حرفة الموزاييك والأعمال الخشبية، أن مشاركته في المهرجان تهدف إلى إبراز جودة المنتج السوري والتعريف بالحرف التقليدية، مبيناً أن جناحه يضم تشكيلة متنوعة من الصناديق الخشبية والعلب متعددة الاستخدامات والقطع المخصصة للهدايا، والتي تجمع بين أصالة التراث والتصاميم العصرية بما يواكب احتياجات السوق.



بدوره، اعتبر بسام صيداوي، شيخ كار حرفة صناعة الجلديات الدمشقية، أن هذه المهنة من أعرق الحرف التراثية في دمشق، وهي موروثة عن الآباء والأجداد، مشيراً إلى حرصه على تعليمها للأجيال الجديدة للحفاظ عليها من الاندثار.





وأوضح صيداوي أن الورشة طورت منتجاتها بإضافة المفارش الجلدية وقطع حديثة إلى جانب المصنوعات التقليدية، باستخدام جلود الجمال والأبقار والأغنام والماعز، مع تنفيذ تصاميم مبتكرة تحافظ على الهوية التراثية للمهنة، مؤكداً أن المشاركة في مهرجان القرية السورية تشكل فرصة للتعريف بهذه الصناعة وتعزيز حضورها لدى الزوار.



وكانت فعاليات مهرجان “القرية السورية” في حديقة الأمويين انطلقت في الـ 17 من شهر حزيران الجاري، بمشاركة فعاليات اقتصادية وحرفية وثقافية وجمعيات أهلية وتنموية، بهدف دعم المنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة للعائلات والأطفال.



