لأول مرة في سوريا.. السياحة تطلق تطبيق «‏My Syria‏» للخدمات السياحية والضيافة ‏الرقمية

دمشق-سانا
أطلقت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، تطبيق «My Syria»، الذي يوفر خدمات رقمية متكاملة في مجالات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وذلك خلال فعالية أقيمت في فندق البوابات السبع بدمشق.
وحضر الفعالية وزير السياحة مازن الصالحاني، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، ورئيس اتحاد غرف السياحة مرهف نزهة.
ويتيح التطبيق، الذي صممته شركة «121 Living» الإماراتية للتطوير العقاري، إجراء مدفوعات رقمية عابرة للحدود عبر خدمتي «Apple Pay» و«Google Pay» وبطاقات الدفع الدولية الرئيسية، ما يمكّن الزوار القادمين من الخارج من استخدام وسائل الدفع المعتمدة في بلدانهم.
كما يتيح للشركات المحلية فرصاً أوسع للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي في سوريا.
قطاع سياحي أكثر تنافسية
وأوضح الوزير الصالحاني، في تصريح لـ سانا، أن التحول الرقمي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للوزارة، لما له من دور في بناء قطاع سياحي أكثر تنافسية وترابطاً وجاهزية لاستقطاب الاستثمارات.
وبيّن الوزير الصالحاني، أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة تمكّن القطاع الخاص من تطوير حلول رقمية مبتكرة، تسهم في الارتقاء بتجربة الزوار ودعم نمو الأعمال السياحية.
وأشار وزير السياحة إلى أن التطبيق يلبي احتياجات السائح المتعلقة بحجز الفنادق والسيارات وخدمات المطار، إلى جانب عدد من الخدمات الموجهة للمواطنين السوريين.
عودة سوريا إلى التفاعل مع العالم
بدوره أكد الوزير هيكل، أن إطلاق التطبيق يأتي في مرحلة مهمة تعكس عودة سوريا إلى التفاعل مع العالم، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإنهاء العزلة الرقمية وتذليل العقبات التقنية.
وأشار الوزير هيكل إلى أن إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني وبطاقات «فيزا» و«ماستركارد» من الناحية التقنية في سوريا من شأنها تشجيع إطلاق المزيد من التطبيقات، والإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.
خدمات متكاملة للزوار
من جانبه، أوضح الشريك المؤسس في تطبيق «My Syria» رامي القيم أن التطبيق يوفر مجموعة من الخدمات، تشمل حجز الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والسيارات.
ولفت القيم إلى أن العمل جارٍ لإضافة نحو 40 خدمة جديدة خلال الأشهر المقبلة، بما يتيح للزائر الحصول على مختلف احتياجاته عبر منصة واحدة، مبيناً أن استخدام التطبيق والحصول على خدماته متاحان مجاناً.
وكانت وزارة السياحة أطلقت في السابع من حزيران الماضي البرنامج الوطني «نرتقي من الأساس»، الهادف إلى تطوير وتأهيل الفنادق المصنفة من سوية النجمة والنجمتين، والارتقاء بمستوى خدماتها، وتعزيز معايير الراحة والأمان فيها.
ويتضمن البرنامج حلولاً تمويلية ميسرة، ومواكبة فنية مستمرة للمنشآت في مختلف مراحل التطوير، بما يسهم في تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وقيمتها.