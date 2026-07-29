لأول مرة في سوريا.. السياحة تطلق تطبيق «‏My Syria‏» للخدمات السياحية والضيافة ‏الرقمية

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، تطبيق «‏My Syria‏»، الذي يوفر خدمات رقمية ‏متكاملة في مجالات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وذلك خلال فعالية أقيمت في فندق ‏البوابات السبع بدمشق.‏

وحضر الفعالية وزير السياحة مازن الصالحاني، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات ‏عبد السلام هيكل، والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، ورئيس اتحاد ‏غرف السياحة مرهف نزهة.‏

ويتيح التطبيق، الذي صممته شركة «121 ‏Living‏» الإماراتية للتطوير العقاري، إجراء ‏مدفوعات رقمية عابرة للحدود عبر خدمتي «‏Apple Pay‏» و«‏Google Pay‏» ‏وبطاقات الدفع الدولية الرئيسية، ما يمكّن الزوار القادمين من الخارج من استخدام وسائل ‏الدفع المعتمدة في بلدانهم.‏

كما يتيح للشركات المحلية فرصاً أوسع للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وتعزيز ‏مشاركتها في الاقتصاد الرقمي في سوريا.‏

قطاع سياحي أكثر تنافسية ‏

وأوضح الوزير الصالحاني، في تصريح لـ سانا، أن التحول الرقمي يمثل إحدى ‏الأولويات الاستراتيجية للوزارة، لما له من دور في بناء قطاع سياحي أكثر تنافسية ‏وترابطاً وجاهزية لاستقطاب الاستثمارات.‏

وبيّن الوزير الصالحاني، أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة تمكّن القطاع الخاص من تطوير ‏حلول رقمية مبتكرة، تسهم في الارتقاء بتجربة الزوار ودعم نمو الأعمال السياحية.‏

وأشار وزير السياحة إلى أن التطبيق يلبي احتياجات السائح المتعلقة بحجز الفنادق ‏والسيارات وخدمات المطار، إلى جانب عدد من الخدمات الموجهة للمواطنين السوريين.‏

عودة سوريا إلى التفاعل مع العالم

بدوره أكد الوزير هيكل، أن إطلاق التطبيق يأتي في مرحلة مهمة تعكس عودة سوريا إلى ‏التفاعل مع العالم، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإنهاء العزلة الرقمية وتذليل العقبات ‏التقنية.‏

وأشار الوزير هيكل إلى أن إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني وبطاقات «فيزا» ‏و«ماستركارد» من الناحية التقنية في سوريا من شأنها تشجيع إطلاق المزيد من ‏التطبيقات، والإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.‏

خدمات متكاملة للزوار

من جانبه، أوضح الشريك المؤسس في تطبيق «‏My Syria‏» رامي القيم أن التطبيق ‏يوفر مجموعة من الخدمات، تشمل حجز الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والسيارات.‏

ولفت القيم إلى أن العمل جارٍ لإضافة نحو 40 خدمة جديدة خلال الأشهر المقبلة، بما ‏يتيح للزائر الحصول على مختلف احتياجاته عبر منصة واحدة، مبيناً أن استخدام التطبيق ‏والحصول على خدماته متاحان مجاناً.‏

‏ ‏

وكانت وزارة السياحة أطلقت في السابع من حزيران الماضي البرنامج الوطني «نرتقي ‏من الأساس»، الهادف إلى تطوير وتأهيل الفنادق المصنفة من سوية النجمة والنجمتين، ‏والارتقاء بمستوى خدماتها، وتعزيز معايير الراحة والأمان فيها.‏

ويتضمن البرنامج حلولاً تمويلية ميسرة، ومواكبة فنية مستمرة للمنشآت في مختلف ‏مراحل التطوير، بما يسهم في تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وقيمتها.‏