إنجاز 85 بالمئة من تأهيل مخبز الإطفائية بدمشق تمهيداً لإعادته للخدمة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز أن أعمال إعادة تأهيل وترميم مخبز الإطفائية في دمشق، بلغت نحو 85 بالمئة، وذلك في إطار الجهود المستمرة، لتعزيز جاهزية المخابز وتحسين واقع إنتاج الخبز.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن أعمال التأهيل شملت تحديث خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل البنية الفنية والتجهيزات، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق جودة أفضل للرغيف.

ولفت الصيادي إلى أن المؤسسة تعمل على تجهيز المخبز وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المؤسسة تتابع تنفيذ خطتها لتأهيل المخابز، بما يضمن استقرار الإنتاج، وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وشهد قطاع المخابز في سوريا خلال الربع الأول من عام 2026، تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التعافي والتشغيل، نتيجة الجهود المبذولة في مجالات إعادة التأهيل، والتوسع الاستثماري، وتحسين البنية التحتية الإنتاجية.

وفد حكومي يتفقد واقع محافظة الرقة ويبحث أولويات إعادة تأهيل الجسور والطرق
الإدارة المحلية والبيئة تستعرض رؤيتها وأهدافها في ورشة عمل بدمشق
المكتب المركزي للإحصاء يبحث مع اليونيسيف تعزيز التعاون
الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل أمطار في بعض المناطق السورية
وزارة الدفاع تنظم لقاءً حوارياً مع طلاب جامعة طرطوس حول معركة ردع العدوان
