الدفاع المدني يواصل إنقاذ طفل وطفلة سقطا في بئرين بحلب وحماة

حلب-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملياتها المكثفة لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 4 سنوات سقط في بئر بقرية مزرعة السرحان قرب تل الضمان في ريف حلب الجنوبي، بالتوازي مع جهود مماثلة لإنقاذ طفلة سقطت في بئر ارتوازية بقرية حلبان بريف سلمية في محافظة حماة.

وذكر الدفاع المدني أن عمق البئر في ريف حلب يصل إلى نحو 100 متر وبقطر 40 سنتيمتراً، حيث استقر الطفل في القاع، مع وجود صخور وأتربة متراكمة فوقه تعيق عملية انتشاله.

وأظهرت لقطات الكاميرات وجود كميات من الأتربة والصخور فوق الطفل، ما دفع فرق الإنقاذ إلى المباشرة بإزالتها تدريجياً للوصول إليه، وسط ظروف ميدانية معقدة تتطلب دقة وسرعة في العمل.

وتواصل الفرق ضخ الأوكسجين داخل البئر بشكل مستمر للحفاظ على حياة الطفل، في حين لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات استجابة أو تواصل معه.

وفي محافظة حماة، سقطت طفلة تبلغ من العمر سنتين في بئر ارتوازية بعمق يقارب 100 متر يحتوي على مياه، وذلك في قرية حلبان بريف سلمية، حيث باشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ باستخدام الحبال، دون تسجيل أي استجابة من الطفلة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح متابعته الحثيثة لعمليات الإنقاذ، مشيراً إلى تسخير جميع الإمكانات والكوادر لإنجاح المهمة رغم صعوبة الظروف الناجمة عن عمق الآبار ووجود عوائق من الصخور والأتربة.

وقال الصالح في منشور عبر منصة “إكس”: “هذه الروح أمانة في أعناقنا، ولن نتخلى عنه، وسنبقى على عهدنا مع سوريا”.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري تمكنت في الـ 18 من شهر شباط، من إنقاذ طفل بعمر ثلاث سنوات ونصف بعد سقوطه في بئر بعمق 30 متراً وقطره نحو 35 سنتيمتراً قرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة.