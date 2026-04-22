وزير الطاقة: ضخّ الغاز والصيانة أسهما في تحسّن الكهرباء بمعظم مناطق سوريا

دمشق-سانا

أكد وزير الطاقة محمد البشير أن عودة ضخ الغاز عبر الأردن، وأعمال الصيانة، والاستخدام المتوازن للطاقة الكهربائية، أسهمت جميعها في دعم تحسن واستقرار الشبكة الكهربائية في معظم مناطق سوريا.

وقال البشير في تغريدة عبر حسابه على منصة (x) اليوم الأربعاء: “بدأنا نلمس تحسّناً ملحوظاً في واقع الكهرباء في معظم المحافظات، حيث وصلت التغذية في بعض المناطق، ولأول مرة منذ سنوات، إلى 24 ساعة متواصلة”.

العمل متواصل لتحقيق استقرار الكهرباء بالمحافظات الشرقية والجنوبية

وأضاف: “ندرك أن هذا التحسّن لم يشمل جميع المناطق بعد، ونعمل بشكل متواصل على إصلاح الأعطال في محطات التحويل وخطوط النقل، ولا سيما في المحافظات الشرقية والجنوبية، لتحقيق استقرار أوسع”.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ 8 من كانون الثاني الماضي، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في سوريا، وذلك في إطار اتفاقية لشراء الغاز عبر المملكة الأردنية الهاشمية بكمية 4 ملايين متر مكعب يومياً.