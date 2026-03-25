الحرارة إلى انخفاض وهطولات في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /2-4/ درجات مئوية باستثناء المنطقة الشرقية والوسطى والساحلية، حيث تبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم الأربعاء، بأن الجو يستمر غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومترافقة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، وتزداد الفعالية الجوية خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتشمل الهطولات أغلب المناطق، مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1400م.

ليلاً، تستمر فرص الهطولات المطرية، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والساحلية والجزيرة والشمالية مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية، ويكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويُحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية والقلمون والمنطقة الجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول ليلاً لتصبح شرقية إلى جنوبية شرقية في أغلب المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية حذرت سابقاً من آثار المنخفض الجوي الثالث الذي ستشهده البلاد، اعتباراً من ظهر أمس الثلاثاء وحتى مساء يوم الجمعة المقبل، وتمتد ذروة فعاليته من ظهر الأربعاء وحتى فجر الجمعة.