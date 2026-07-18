مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية: كفّ يد 7 عاملين في فروع ‏المؤسسة لتورطهم بالرشوة والاختلاس

دمشق-سانا
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب عن كفّ يد سبعة عاملين في فروع المؤسسة بالمحافظات، بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح خطيب، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية عدداً من الملفات المرتبطة بعملها، بهدف حماية مواردها وكشف أي حالات فساد وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تحريك دعاوى بحق عدد من العاملين في قضايا أخرى سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التحقيقات.
وفي سياق تطوير العمل الإداري، أشار خطيب إلى بدء تنفيذ برنامج لتحديث بيانات أصحاب المعاشات، من خلال استكمال المعلومات المتعلقة بالرقم الوطني ورقم الهاتف المحمول، بما يسهم في إحكام آليات صرف المعاشات، وتحسين جودة الخدمات، والحد من أي حالات تلاعب أو تجاوز.
وأوضح خطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرؤية الإصلاحية التي تنفذها الحكومة السورية، والهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الانضباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلن في شهر تشرين الأول من العام الماضي، أن المؤسسة شرعت في عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية، بهدف كشف مكامن الخلل والتجاوزات التي تراكمت خلال السنوات السابقة، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وصون المال العام.