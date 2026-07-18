مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية: كفّ يد 7 عاملين في فروع ‏المؤسسة لتورطهم بالرشوة والاختلاس

دمشق-سانا

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن ‏خطيب عن كفّ يد سبعة عاملين في فروع المؤسسة ‏بالمحافظات، بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة ‏والاختلاس، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المؤسسة ‏لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة‎.‎

وأوضح خطيب، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت أن المؤسسة ‏تتابع بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز ‏المركزي للرقابة المالية عدداً من الملفات المرتبطة بعملها، ‏بهدف حماية مواردها وكشف أي حالات فساد وإحالة ‏المتورطين إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً ‏تحريك دعاوى بحق عدد من العاملين في قضايا أخرى سيتم ‏الإعلان عنها بعد استكمال التحقيقات‎.‎

وفي سياق تطوير العمل الإداري، أشار خطيب إلى بدء تنفيذ ‏برنامج لتحديث بيانات أصحاب المعاشات، من خلال استكمال ‏المعلومات المتعلقة بالرقم الوطني ورقم الهاتف المحمول، بما ‏يسهم في إحكام آليات صرف المعاشات، وتحسين جودة ‏الخدمات، والحد من أي حالات تلاعب أو تجاوز‎.‎

وأوضح خطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرؤية ‏الإصلاحية التي تنفذها الحكومة السورية، والهادفة إلى تطوير ‏الأداء المؤسسي، وتعزيز الانضباط الوظيفي، ورفع كفاءة ‏الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة‎.‎

وكان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلن في ‏شهر تشرين الأول من العام الماضي، أن المؤسسة شرعت في ‏عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية، بهدف ‏كشف مكامن الخلل والتجاوزات التي تراكمت خلال السنوات ‏السابقة، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وصون المال العام‎.‎