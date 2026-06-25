الخطوط الحديدية السورية تبدأ تأهيل 46 صهريجاً لنقل الحبوب بعد توقفها لأكثر من عشر سنوات

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل 46 صهريجاً مخصصاً لنقل الحبوب ومتوقفاً عن الخدمة منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تنشيط قطاع النقل السككي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يخدم الحركة الاقتصادية والإنتاجية في مختلف المحافظات.

وأكد مدير المؤسسة المهندس أسامة حداد في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن أعمال التأهيل تشمل إجراء فحوص فنية دقيقة للصهاريج وتجديد الأجزاء الميكانيكية الرئيسية وصيانة أنظمة الكبح والجر ومعالجة الأعطال والاستعصاءات الفنية، إضافة إلى إصلاح الأبواب وتجهيزات التحميل والتفريغ ومعالجة الاهتراءات الهيكلية، بما يضمن عودتها إلى الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجاهزية التشغيلية.



وأشار حداد إلى أن إعادة هذه الصهاريج إلى الاستثمار تمثل خطوة مهمة في دعم منظومة نقل الحبوب والمواد الأساسية، لافتاً إلى أن النقل السككي يعد من أكثر وسائل النقل كفاءة من حيث التكلفة والقدرة الاستيعابية، إذ يسهم في تخفيض نفقات النقل واستهلاك الوقود وتقليل الضغط على شبكة الطرق العامة، فضلاً عن اختصار الزمن اللازم لنقل الكميات الكبيرة بين مناطق الإنتاج ومراكز التخزين والاستهلاك.

تعزيز جاهزية الشبكة السككية

وبيّن حداد أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع برنامج تأهيل الصهاريج على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل عدد من الوصلات والخطوط السككية الحيوية بين المحافظات، بما يتيح توسيع نطاق التشغيل ورفع كفاءة الربط بين المرافئ والمناطق الصناعية والزراعية ومراكز التخزين، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع على مستوى القطر.

وأضاف حداد أن عودة هذه الصهاريج إلى الخدمة ستوفر طاقات نقل إضافية مهمة، وستعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة لاحتياجات الجهات العامة والخاصة، ولا سيما في مواسم نقل الحبوب والمحاصيل الزراعية، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي ويخفض الأعباء اللوجستية والتكاليف المترتبة على عمليات النقل.



وأكد حداد أن المؤسسة تعتمد بشكل كبير على خبرات كوادرها الفنية الوطنية في تنفيذ أعمال التأهيل، مع الاستفادة من القطع الصالحة الموجودة في بعض الصهاريج الخارجة عن الخدمة لتأمين جزء من مستلزمات العمل وتسريع الإنجاز، مشدداً على استمرار الجهود لإعادة تأهيل الأصول السككية وتطويرها بما يسهم في استعادة الدور المحوري للنقل بالسكك الحديدية في دعم الاقتصاد الوطني.



وتأتي أعمال إعادة تأهيل الصهاريج ضمن جهود المؤسسة لإعادة تشغيل الأصول السككية المتوقفة عن الخدمة وتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية، لما لها من أهمية في نقل المواد الأساسية بكفاءة عالية وتكاليف أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.