الدفاع المدني يجدد تحذيراته من ارتفاع إضافي بمنسوب مياه الفرات ويدعو ‏لإخلاء المناطق المنخفضة

دمشق-سانا

جدّد الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيره للأهالي ‏القاطنين على ضفاف الفرات وفي حرم النهر بمحافظتي الرقة ودير الزور، ‏من موجة الفيضان، والارتفاع المتوقع لمنسوب المياه خلال الساعات والأيام ‏القادمة‎.‎

توقعات بارتفاع إضافي في مستويات مياه الفرات ‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات ‏الواردة من المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة، تشير إلى احتمال ‏ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي، ‏بالتزامن مع رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1800 متر ‏مكعب في الثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مستويات ‏المياه‎.‎

وجدّد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال ‏التجارية القريبة من مجرى النهر، ولا سيما في المناطق المنخفضة، واتخاذ ‏أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة‎.‎

وشدّد على ضرورة إيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور ‏الجسور الترابية عند ارتفاع المنسوب، ومنع السباحة بشكل كامل خلال فترة ‏التحذير، إضافة إلى نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ‏ومرتفعة‎.‎

وأكد الدفاع المدني أهمية متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق ‏الطوارئ والدفاع المدني، وعدم تداول الشائعات، والاعتماد حصراً على ‏المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

‏

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، ‏نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة على النهر، وذلك بعد ‌‏‌‏وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‌‏المائي ‏إلى النهر، ‏نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال ‏وشرق سوريا خلال الموسم الحالي‎.‎