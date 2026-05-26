الدفاع المدني يجدد تحذيراته من ارتفاع إضافي بمنسوب مياه الفرات ويدعو ‏لإخلاء المناطق المنخفضة

دمشق-سانا
جدّد الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيره للأهالي القاطنين على ضفاف الفرات وفي حرم النهر بمحافظتي الرقة ودير الزور، من موجة الفيضان، والارتفاع المتوقع لمنسوب المياه خلال الساعات والأيام القادمة.
توقعات بارتفاع إضافي في مستويات مياه الفرات
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الواردة من المؤسسة العامة لسد الفرات في وزارة الطاقة، تشير إلى احتمال ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي، بالتزامن مع رفع حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1800 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مستويات المياه.
وجدّد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من مجرى النهر، ولا سيما في المناطق المنخفضة، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة.
وشدّد على ضرورة إيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع المنسوب، ومنع السباحة بشكل كامل خلال فترة التحذير، إضافة إلى نقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات إلى مناطق آمنة ومرتفعة.
وأكد الدفاع المدني أهمية متابعة التعليمات الرسمية الصادرة عن فرق الطوارئ والدفاع المدني، وعدم تداول الشائعات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، وذلك بعد وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد المائي إلى النهر، نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي.