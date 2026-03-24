الدفاع المدني السوري يواصل الاستجابة لآثار المنخفض الجوي وأضرار السيول في عدة محافظات

محافظات-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الميدانية لآثار المنخفض الجوي الذي تتأثر به سوريا، والمترافق بأمطار غزيرة في مختلف المناطق، وخاصة في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحمص وحماة ودمشق وريفها، والحسكة، حيث ارتفع منسوب المياه وتشكلت السيول والتجمعات المائية، إضافة إلى فيضانات ضمن الأحياء السكنية، ما تسبب بأضرار في البنية التحتية شملت انهيارات جزئية في عدد من الأبنية، وهبوطاً في الطرقات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء أن فرقه عملت على فتح الممرات المائية نتيجة الأمطار الغزيرة لمنع تدفق المياه إلى المخيمات المجاورة في منطقة جنديرس بريف حلب الشمالي طريق دير بلوط.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن فرقه نفذت عمليات استجابة خلال الـ 24 ساعة الماضية في 40 موقعاً، تضمنت فتح 8 ممرات مائية، وأكثر من 10 عمليات سحب لمياه الأمطار المتجمعة في المنازل والأقبية والمحلات التجارية، والتعامل مع 6 حالات انهيار جزئي في أبنية وإجلاء عائلات منها.

وأشار الدفاع المدني إلى استمرار الاستجابة لفيضان سبخة المطخ (السيحة) في ريفي حلب وإدلب، مؤكداً أن فرقه تواصل عملها الميداني مع استمرار الهطولات المطرية للتخفيف من آثار الأحوال الجوية والحد من الأضرار.

كما استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الإثنين لـ 5 حوادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 12 مدنياً، حيث قامت فرقه بإسعاف مصاب إلى مشفى الفيحاء في دمشق، بينما تم نقل بقية المصابين إلى المشافي من قبل المدنيين، كما أزالت الفرق آثار الحوادث وأمّنت أماكنها وتأكدت من عدم وجود أي إصابات أخرى.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، دعت إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، بسبب استمرار تأثر سوريا بسلسلة من المنخفضات الجوية المترافقة بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية وتساقط للبرد، في مناطق شمال شرق الحسكة.

وفي سياق متصل شارك الهلال الأحمر العربي السوري فجر اليوم الثلاثاء في إجلاء عدد من العائلات من حي الميرديان بمدينة الحسكة إلى مناطق أكثر أماناً، وذلك مع عودة فيضان نهر الخابور، ودخول المياه إلى منازل الأهالي في أحياء الميرديان والنشوة وغويران.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري، نفذت أمس الأحد، 50 مهمة ميدانية متنوعة، شملت فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار في المخيمات وعلى الطرقات، وتنفيذ عمليات إجلاء محدودة لعائلات مهددة بخطر الفيضانات، إضافة إلى الاستجابة لثلاثة بلاغات حول انهيارات أبنية في إدلب، حيث عملت على تأمين المواقع واتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المدنيين، دون تسجيل أيّ إصابات.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مرفق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.