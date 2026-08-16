الأمن الداخلي في اللاذقية يوقف 7 أشخاص على ذمة التحقيق بقضية الشاب ‏غميرة

اللاذقية-سانا



أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية 7 أشخاص على ذمة التحقيق كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة، وذلك بهدف استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية والوقوف على كامل ملابساتها.



وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، اليوم الأحد، أن عملية التوقيف جاءت استكمالاً للإجراءات المتخذة في القضية، وبناء على نتائج تحقيقات اللجنة المختصة المشكلة لمتابعة ملابسات القضية.



وكانت قيادة الأمن الداخلي أعلنت قبل يومين بدء التحقيق في ملابسات توقيف غميرة والإجراءات التي اتُّخذت بحقه وظروف التوقيف ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأصول القانونية المعتمدة، مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور.