ورشة عمل بإدلب تناقش خطة صيانة شبكة المواصلات بالمحافظة والطرق المركزية الواصلة إليها

إدلب-سانا

ناقشت ورشة عمل عقدت في مبنى محافظة إدلب اليوم السبت، خطة البدء بصيانة الطرق المركزية التي تربط المحافظة ببقية المحافظات، إضافة للطرق المركزية الحيوية ضمن مناطق إدلب.

كما بحثت الورشة التي حضرها المحافظ محمد عبد الرحمن ومُديرو المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والخدمات الفنية، ضرورة الإسراع ببدء مشروع توسعة طريق إدلب- المسطومة أريحا، إضافة لبحث آلية وضع خطة استثمارية لإعادة تأهيل الجسور في المحافظة، التي تضررت بفعل القصف والعوامل الطبيعية في السنوات الماضية.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار في تصريح لمراسل سانا، أنه تمت خلال الورشة مناقشة الخطة الاستثمارية للمؤسسة في محافظة إدلب.

وأضاف في هذا الإطار، أن مناقشة الخطة تضمنت التأكيد على المباشرة بتنفيذ مشروع إدلب- المسطومة- أريحا، كونه يشهد ازدحامات مرورية كبيرة، نظراً لعبور السيارات باتجاهين، ما يخلق مشاكل سلامة مرورية كون الطريق حالياً باتجاه واحد، وهو بحاجة ملحة للتوسعة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بالمحافظة على توسعة الطريق ليصبح فرعين بكل اتجاه على الأقل.

كما ناقشت الورشة وفق ما أضافه نجار، ضرورة وضع الحلول العاجلة لعدد من الطرقات والجسور بالمحافظة والتي تأثرت بالعوامل الجوية وخاصة الأمطار الغزيرة، وخطة مشروع طريق أريحا- إدلب- سراقب، إضافة إلى المشروع الأكبر ضمن الخطة وهو مشروع أوتوستراد حلب- دمشق والجزء المتعلق بمحافظة إدلب.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه ستتم صيانة وإعادة تأهيل معظم الجسور المتضررة بالمحافظة بشكل كامل، والتي تعرضت أغلبها لدمار جزئي أو كلي بفعل تعرضها لقصف طيران النظام البائد.

من جهته بين معاون محافظ إدلب حسن الفجر، أنه جرى التركيز على ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور بالمحافظة بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية اللازمة، وخاصة طريق إدلب- أريحا. وأضاف أن أعمال المشروع ستنطلق بعد نحو خمسة عشر يوماً.

ولفت الفجر، إلى أن أغلب الطرق المركزية بالمحافظة ستكون مشمولة بخطة إعادة التأهيل في صيف العام الجاري.

وكان وزير النقل الدكتور يعرب بدر وجه خلال جولة اطلاعيه في المحافظة مطلع شهر كانون الثاني الفائت، فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بإعداد دراسة أولية تفصيلية شاملة لمشروع إعادة تأهيل طريق إدلب-أريحا مروراّ بمنطقة المسطومة، على أن تتضمن الدراسة الجوانب الفنية كافة، إلى جانب تقدير الكلفة المالية المتوقعة لتنفيذ المشروع.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور، وتحسين واقع النقل في المحافظة، وإعادة تأهيلها في المناطق المدمرة.