واشنطن-سانا

يختبر تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» تصميماً جديداً لشريط التنقل في هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، يتخلى عن التسميات النصية أسفل الأيقونات ويكتفي بالرموز، بهدف تبسيط الواجهة وتوفير مساحة إضافية لعرض محتوى التطبيق.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات «واتساب»، اليوم الجمعة، أن التصميم الجديد يُبقي على أيقونات علامات التبويب، مع إزالة النصوص المرافقة لها، ما يجعل شريط التنقل أكثر اختصاراً، ويقرب مظهره من التصميم المستخدم في نسخة التطبيق على نظام «أندرويد».

وأوضح الموقع أن التصميم بدأ بالظهور لدى عدد من مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق، ضمن التحديث الذي يحمل الرقم 26.46.10.71، لافتاً إلى أن إتاحته ستتوسع تدريجياً لتشمل مزيداً من المختبرين خلال الأسابيع المقبلة.

ويواصل «واتساب» إدخال تعديلات على واجهة الاستخدام، في إطار تطوير تصميم التطبيق وتحسين سهولة الوصول إلى أقسامه وميزاته المختلفة.