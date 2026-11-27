بكين-سانا

أعاد تطبيق «تيك توك» تصميم ميزة «الربط العائلي» (Family Pairing)، مضيفاً أدوات جديدة تتيح للآباء والأمهات الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بنشاط أبنائهم المراهقين على المنصة، ومتابعة أنماط استخدامهم وتفاعلاتهم والمحتوى الذي يشاهدونه والمنشورات التي ينشرونها.

وذكر التطبيق، في إعلان نشره عبر موقعه الرسمي الأسبوع الماضي، أن التحديث الجديد يوفر لوحة متابعة تجمع معلومات عن أربعة جوانب رئيسية، تشمل مدة استخدام التطبيق، والتفاعلات مع الحسابات الأخرى، واهتمامات المراهقين بالمحتوى، والمنشورات التي يشاركونها علناً.

وتتيح الميزة للأهل الاطلاع على متوسط الوقت الذي يقضيه أبناؤهم في استخدام التطبيق، ومعدلات الاستخدام خلال ساعات الليل، وإعدادات إدارة وقت الشاشة، كما تمكنهم من متابعة التغيرات في أعداد متابعي أبنائهم والحسابات التي يتابعونها، ومعرفة الحسابات التي يتواصلون معها أو يحظرونها.

وفيما يتعلق بالمحتوى، توفر الميزة إمكانية مشاهدة عينة من مقاطع الفيديو التي ينشرها صناع المحتوى الموثقون الذين يتابعهم المراهقون، ما يساعد الأهل على التعرف إلى الموضوعات والمجتمعات الرقمية التي تحظى باهتمام أبنائهم، فضلاً عن الاطلاع على المنشورات العامة التي نشروها خلال كل أسبوع وعدد المشاهدات التي حققتها.

وأوضحت الشركة أن المعلومات المعروضة تُحدّث يومياً، وأن التحديث الجديد أصبح متاحاً أيضاً عبر متصفحات الإنترنت، لتمكين الأهل من استخدام أدوات المتابعة من أجهزة الكمبيوتر، مشيرة إلى أنها تعمل على إضافة إمكانية إظهار الحسابات التي يتبادل معها المراهقون الرسائل، خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا التحديث في إطار مساعي منصات التواصل الاجتماعي إلى تطوير أدوات الرقابة الأبوية وتعزيز سلامة المستخدمين صغار السن، مع مراعاة خصوصيتهم وتنمية الاستخدام الواعي للتقنيات الرقمية.