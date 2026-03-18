محافظ السويداء: وطن يتسع للجميع هو حلم الثورة وهذا ما نبنيه اليوم

السويداء-سانا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن سوريا ما بعد التحرير، هي وطن لكل السوريين، وأن الشعب السوري يستلهم من الثورة العظيمة معاني الوحدة والتلاحم.

وقال المحافظ في بيان اليوم: مع حلول الـ 18 من آذار، وبعد أن أتممنا عاماً وأكثر من ثلاثة أشهر في سوريا الحرة الجديدة، فإننا نستلهم من ثورتنا أسمى معاني الوحدة والتلاحم، وإنّ نسيجنا الوطني المتنوع هو سرّ قوّتنا.

وأضاف: في هذه الذكرى العزيزة، نؤكّد أن سوريا ما بعد التحرير هي وطن لكل السوريين، والكرامة التي انتزعناها بتضحياتنا، سنصونها بالعمل والبناء معاً، وطن يتسع للجميع، هذا هو حلم الثورة، وهذا ما نبنيه اليوم.

