جلسة في حلب تبحث دور القانون في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار

حلب- سانا

نظّمت منظمة سوار جلسة حوارية تفاعلية اليوم الخميس في مدينة حلب بعنوان دور القانون في بناء الدولة وتعزيز الاستقرار، برعاية مديرية الشؤون السياسية، وبمشاركة واسعة من فئة الشباب والشابات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية التشريعات في ترسيخ مؤسسات الدولة والاستقرار المجتمعي.



وفي تصريح لمراسل سانا، قالت مديرة مكتب منظمة “سوار” في حلب إيمان الشبلي: إن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج محاضرات متكامل يحمل عنوان “مدخل إلى بناء الدولة”، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الشباب في مختلف القضايا المجتمعية والمدنية، مبينةً أن البرنامج يركز على عدة جوانب رئيسية تشمل المجالات التعليمية والتوعية السياسية والتثقيفية.

تمكين الشباب عبر الحوار القانوني

بدوره، أشار ميسّر الجلسة الحوارية، المحامي وعضو مجلس الشعب أحمد الحريري، إلى أن الفعالية ركزت على إرساء لغة الحوار والتشاور مع الجيل الشاب، حول القانون وعلاقته الوثيقة باستقرار المجتمع، والتعريف بفروعه المتعددة، لافتاً إلى أن الجلسة شهدت تفاعلاً غنياً وطروحات ونقاشات حققت الفائدة المرجوة منها.



من جانبهم، أبدى عدد من المشاركين والمشاركات ترحيبهم بهذه اللقاءات الحوارية؛ فأوضح طالب الهندسة النووية حسن شلفون: “أن الجلسة أتاحت له مناقشة مجموعة من الأمور الأساسية والتشريعية مع عضو مجلس الشعب والمشاركين، بما في ذلك القوانين والمخالفات والغرامات وآليات تطبيقها”.



من جهتها، عبّرت المشاركة خديجة عبيدو عن أهمية الدورة في اطلاع الشباب عبر الحوار والنقاش على القوانين الجديدة والقديمة، والتعرف على موضوعات حديثة ومفيدة تسهم في تطوير معارفنا وقدراتنا.



وتأتي هذه الندوات الحوارية في سياق الجهود الأهلية والمجتمعية الرامية إلى تمكين الشباب السوري وتفعيل دورهم المدني والسياسي في بناء مستقبلٍ يرتكز على سيادة القانون، أخرها كان ملتقى شبابياً في آذار الماضي، لتعزيز وعي الشباب بدورهم ومسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة.