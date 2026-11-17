إدلب-سانا



بحثت إدارة منطقة معرة النعمان في ريف إدلب بالتعاون مع مجلس المدينة، اليوم الثلاثاء، واقع البناء وآليات تنظيم الحركة العمرانية وتبسيط إجراءات التراخيص، خلال جلسة حوارية جمعت مسؤولي المنطقة وتجار العقارات ومتعهدي البناء والمهندسين، في صالة البريد بالمدينة.

وناقشت الجلسة سبل تطبيق القوانين والضوابط الفنية، والحد من مخالفات البناء، وتحديات إصدار التراخيص، بما يحقق التوازن بين تسهيل إجراءات الإعمار وضمان سلامة الأبنية وتنظيم سوق العقارات.



وأوضح رئيس الضابطة في مجلس المدينة حيان الموسى في تصريح لـ سانا، أن الترخيص يبدأ بتقديم المالك طلباً قبل مباشرة البناء، مرفقاً بوثائق الملكية والمخطط المساحي والهوية، ثم إجراء الكشف الفني وتقديم مخططات هندسية متكاملة مصدقة من نقابة المهندسين، ليُمنح بعدها الترخيص، مبيناً أن المعاملة تستغرق أسبوعاً أو أقل، وأن إذن الصب يأتي بعد الحصول على الرخصة.



وأشار الموسى إلى تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 75بالمئة، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الأبنية المخالفة وغير المرخصة، لافتاً إلى وجود تحديات تتعلق بتكاليف نقابة المهندسين وتصديق المخططات الخارجة عن صلاحيات المجلس.

التعاون بين البلدية والجهات الإدارية

من جانبه، أكد المهندس المدني أنس جعبر في تصريح مماثل، أهمية الجلسة في تعريف الأهالي والمتعهدين والمهندسين بالإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها قبل شراء العقارات أو البدء بالبناء، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات الإدارية والبلدية لمعالجة المخالفات السابقة وإمكانية تسويتها، ونشر الوعي بشراء العقارات المرخصة.



بدوره، طالب متعهد البناء محمد منطو، بتخصيص لجنة للكشف على المحلات التجارية وإعادة النظر بالإجراءات المعمول بها، مشيراً إلى وجود إجراءات ميسرة في هذا المجال.



وتشهد معرة النعمان حركة متزايدة في البناء والترميم والبيع والشراء مع عودة الأهالي إليها بعد سنوات من التهجير والدمار، ما يفرض الحاجة إلى تنظيم التوسع العمراني وضبط المخالفات وحماية حقوق المالكين والمشترين، بالتوازي مع تبسيط التراخيص وتخفيف رسومها، لضمان إعمار آمن ومنظم يلبي احتياجات السكان.