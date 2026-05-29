‏10إصابات جراء 116حريقاً وحادث سير في سوريا ‏

أصيب 10 أشخاص بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في ‏عموم سوريا، يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

‏وأفاد المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، بأن فرقه استجابت ‏لـ 13 حادث سير أسفرت عن إصابة 10مدنيين، تم تقديم الإسعافات ‏الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة ‏مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 103 حرائق في عموم سوريا، ‏بينها 35 في الحقول الزراعية والأعشاب اليابسة، والباقي 68 ‏متفرقة (المنازل والمحال التجارية والقمامة والأسلاك الكهربائية)، ‏وقامت هذه الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي ‏إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو المناطق الحراجية، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، لما ‏قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان توفي رجل، وأصيب 19 آخرون أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‌‏المحافظات ‏السورية‌‏.

