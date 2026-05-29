‏10إصابات جراء 116حريقاً وحادث سير في سوريا ‏

أصيب 10 أشخاص بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، بأن فرقه استجابت لـ 13 حادث سير أسفرت عن إصابة 10مدنيين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 103 حرائق في عموم سوريا، بينها 35 في الحقول الزراعية والأعشاب اليابسة، والباقي 68 متفرقة (المنازل والمحال التجارية والقمامة والأسلاك الكهربائية)، وقامت هذه الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو المناطق الحراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق كبيرة، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي رجل، وأصيب 19 آخرون أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.