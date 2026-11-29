عدن-سانا

أُصيب أربعة مدنيين يمنيين، بينهم طفل، السبت، جراء قصف ميليشيا الحوثي لقرى ومناطق سكنية في مديريتي المسراخ ومشرعة وحدنان بمحافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصادر محلية قولها: إن القصف استهدف عدداً من القرى والمناطق المأهولة بالسكان في مديريتي المسراخ ومشرعة وحدنان، وأثار حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان ولا سيما النساء والأطفال.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت ارتكاب ميليشيا الحوثي 87 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال الساعات الـ72 الماضية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للسكان.

وتتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأحياء والقرى السكنية بمحافظة تعز باستخدام القذائف المدفعية والأسلحة المختلفة، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتي تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان في ظل استمرار الحصار المفروض على المحافظة منذ سنوات.