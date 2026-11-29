دمشق-سانا

سلّطت محاضرة ثقافية احتضنتها المكتبة الوطنية السورية بدمشق السبت الضوء على الأبعاد الفكرية والتربوية والاجتماعية للمرحلة التي تلت التحرير، والدروس التي استخلصها السوريون من معركة ردع العدوان.

وجاءت المحاضرة، التي حملت عنوان “فلسفة صناعة النصر.. ردع العدوان والدروس المستخلصة منها”، ضمن فعاليات “موسم التحرير” الذي تقيمه محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث قدّمها الداعية سامر إيبش، مبيناً أن الانتصار كان ثمرة تضحيات امتدت أربعة عشر عاماً، وإعداد وتخطيط تراكمي سبق المعركة وصولاً إلى لحظة التحول الكبرى في سوريا.

وأكد إيبش على واجب الوفاء لتضحيات السوريين، وصون سردية الثورة من التزييف أو التشويه، والعمل على غرس قيم الكرامة والوعي في نفوس الأجيال القادمة.

دروس النصر وأولوية بناء الإنسان

في استعراضه للدروس المستخلصة من المعركة، أبرز إيبش محاور جوهرية في الوعي والعمل الوطني؛ أولها ارتباط النصر بإرادة الثبات حين تتجذر الفكرة وتصدق العزيمة، وثانيها أهمية الإعداد والتخطيط طويل الأمد الذي شمل الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والإدارية والتعليمية والخدمية سابقاً في حكومة الإنقاذ، ما هيّأ الأرضية للتحرك المنظم وتوحيد الكلمة والقرار تحت إدارة واحدة تجاوزت التشتت وتعدد المرجعيات.

كما تطرّق المحاضر إلى البعد التربوي والاجتماعي للسنوات الماضية، موضحاً أن التضحيات الجسام رافقتها تحولات في وعي السوريين تجاه الشأن العام والمسؤولية المجتمعية، وأن المرحلة الراهنة تضع بناء الإنسان في مقدمة الأولويات قبل بناء العمران، عبر المدارس والمراكز الثقافية، وتنمية القدرة على إدارة الاختلاف في الرأي ضمن الثوابت الوطنية دون إقصاء.

القيمة الأخلاقية للانتصار وسؤال المرحلة

لفت إيبش إلى سنّة التاريخ في مآلات الاستبداد، وإلى أن تضخم البطش يقترن بدنوّ نهايته، مشدداً على القيمة الأخلاقية للانتصار حيث شكّل الانضباط وصون الحقوق ومنع الانتهاكات والاعتداء على الممتلكات في معركة استمرت أحد عشر يوماً ركيزةً حفظت للمجتمع تماسكه ومنعت انزلاقه نحو الفوضى.

وفي ختام المحاضرة دعا إيبش إلى تجاوز الاستحضار العاطفي الموسمي لذكرى التحرير، وتحويلها إلى مبادرات وبرامج عمل مستدامة ترسّخ روح البناء الفاعل لدى الشباب والنخب بعد زوال القيود السابقة، مؤكداً أن التحدي الأبرز أمام الجيل الراهن يكمن في نقل حكاية التضحيات وقيم الحرية للأجيال القادمة بصدق، صوناً للذاكرة الوطنية ومكتسبات المرحلة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار إيبش إلى أن حجم التحديات الراهنة يتطلب إسهام كل فرد منا ولو بمبادرة صغيرة، معولاً على الشباب والطلاب الجامعيين في تحويل حضورهم المجتمعي إلى مشاريع توعوية تواجه الشائعات، وتمنع تحوّل التذمر الطبيعي من صعوبات الواقع إلى تمجيد لحقبة النظام البائد، أو إنكار لما حققه السوريون خلال العامين الماضيين رغم ضخامة التحديات والنواقص.

وتشهد مؤسسات دمشق ومراكزها الثقافية، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، برنامجاً حافلاً ضمن “موسم التحرير 2026” حتى الثامن من كانون الأول القادم؛ يشمل محاضرات وندوات ومعرضاً توثيقياً في المكتبة الوطنية، وعروضاً سينمائية في دار الأوبرا، وأجنحة ثقافية بمدينة المعارض القديمة، ترسيخاً لذاكرة التحرير ونقلاً لتجربة السوريين للأجيال القادمة.