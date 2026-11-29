دمشق-سانا

دعا أصحاب معامل وورشات صناعة الجوارب والتريكو في منطقة الزبلطاني الصناعية بدمشق إلى اتخاذ إجراءات عملية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة، مؤكدين أهمية توفير بيئة إنتاجية وتسويقية تساعد المنشآت الحرفية على الاستمرار والتطور، وتحافظ على فرص العمل التي توفرها لمئات الأسر.

وأوضح عضو الجمعية الحرفية للتريكو والجوارب في الزبلطاني أحمد خطيب في تصريح لـ سانا، أن دخول المنتجات المستوردة إلى الأسواق المحلية يشكل أحد أبرز التحديات أمام المنتج الوطني، رغم التحسن الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن رفع الرسوم الجمركية على المستوردات لا يكفي وحده لمعالجة المشكلة، ما يتطلب إجراءات إضافية تراعي الفوارق في الإمكانات والتكاليف بين المعامل الحرفية والمستوردين.

وبيّن خطيب أن المواد الأولية، ولا سيما الخيوط متوافرة بكميات جيدة في الأسواق، وكذلك قطع التبديل ومستلزمات الصيانة، إلا أن قدم الآلات ونقص الخبرات الفنية المتخصصة في صيانتها وتطويرها، يحدان من رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة.

ولفت إلى أن أصحاب الحرفة يمتلكون الخبرات والإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات السوق، لكنهم يحتاجون إلى توسيع فرص تسويق منتجاتهم من خلال تنظيم معارض ومهرجانات دورية في المحافظات، إلى جانب توجيه الدعم نحو المنتجين المحليين بدلاً من استيراد المنتجات الجاهزة، إذ يمكن للتجار الاتفاق مع المعامل على تصنيع طلبيات بمواصفات محددة تلبي احتياجات السوق، بما يسهم في توظيف الأموال داخل الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية.

تأسيس نقابة للتريكو

طالب خطيب بتأسيس نقابة خاصة بعمال الجوارب والتريكو، تتولى متابعة شؤونهم الاجتماعية والصحية، وتوفير خدمات طبية ومستوصف يساعد العاملين وأسرهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأكد صاحب معمل تريكو وألبسة مازن الخياط لـ سانا، أن الصناعة المحلية تمتلك مقومات إنتاجية وفنية جيدة، من حيث الجودة والعمالة الماهرة والخبرات المتراكمة، إلا أن ارتفاع تكاليف الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المستوردة يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح الخياط أن معظم الآلات المستخدمة في معامل التريكو قديمة، ويعود عمر بعضها إلى نحو 20 عاماً، فيما تتراوح تكلفة الآلات الحديثة بين 50 و60 ألف دولار، ما يشكل عبئاً مالياً على الصناعيين ويدفع بعضهم إلى شراء آلات مستعملة تتراوح أسعارها بين 6 و7 آلاف دولار، الأمر الذي ينعكس على مستوى الإنتاج.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب الأعباء المرتبطة بتحسين أجور العمال بما يتناسب مع متطلبات معيشتهم، يضع الصناعيين أمام تحديات مالية تؤثر في استمرارية المنشآت وتوسعها.

تسويق المنتجات وفتح أسواق خارجية

لفت الخياط إلى أن المنطقة الصناعية تتمتع باستقرار في التغذية الكهربائية على مدار 24 ساعة، ما أسهم في تحسين ظروف الإنتاج، معتبراً أن التحدي الأبرز لم يعد في القدرة على التصنيع، بل في تسويق المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها.

وأوضح أن المعامل السورية تمتلك مهارات وخبرات تمكنها من إنتاج ألبسة متنوعة بجودة عالية، إلا أن اعتمادها على استيراد الآلات والخيوط وقطع الغيار يرفع تكاليف الإنتاج، في مقابل تمتع دول منافسة، مثل الصين، بميزة تصنيع هذه المستلزمات محلياً، ما يتيح لها خفض التكلفة النهائية لمنتجاتها.

وبيّن الخياط أن السوق المحلية لا تستطيع استيعاب كامل الطاقة الإنتاجية للمعامل، ما يجعل التصدير ضرورة لاستمرار النشاط الصناعي وتوسعه، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والحد من التهريب، وتوفير الظروف التي تمكن الصناعيين من المنافسة من حيث التكلفة والسعر.

وتعد منطقة الزبلطاني الصناعية في دمشق من أبرز تجمعات الصناعات الحرفية والنسيجية في سوريا، إذ تضم نحو 500 منشأة يعمل فيها أكثر من 6000 عامل، وتتوزع على 17 مقسماً ضمن مساحة تقارب ثمانية دونمات، وتتركز أنشطتها في صناعات التريكو والجوارب والخياطة.