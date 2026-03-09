امتلاء سد مشقيتا بالكامل في اللاذقية وتوقعات بموسم زراعي جيد

اللاذقية-سانا

تفقد مدير الموارد المائية في محافظة اللاذقية محمود القدار، اليوم الإثنين، واقع العمل في سد مشقيتا بريف المحافظة، بعد امتلائه بالكامل نتيجة الهطولات المطرية الجيدة خلال الموسم الحالي.

وأوضح القدار في تصريح لمراسل سانا، أن سد مشقيتا من أهم سدود حوض الساحل، وتبلغ سعته التخزينية نحو 210 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أنه وصل حالياً إلى حالة الامتلاء الكامل، حيث يعمل المفيض العمقي، فيما تم فتح مأخذ الري بغزارة تصل إلى نحو 10 أمتار مكعبة في الثانية، بهدف استيعاب أي موجة فيضانية محتملة خلال شهر آذار.

وبيّن القدار، أن أهمية سد مشقيتا تنبع من جانبين أساسيين، الأول يتمثل في ري نحو 21 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المزروعة بالحمضيات في ريف اللاذقية، بينما يتمثل الجانب الثاني بتغذية مياه الشرب بكميات تصل إلى نحو 40 مليون متر مكعب سنوياً عبر نفق عين البيضا وصولاً إلى محطة التصفية التابعة لمؤسسة مياه الشرب في مشقيتا.

وأشار إلى أن نسب التخزين في سدود المحافظة تجاوزت 80 بالمئة، لافتاً إلى استمرار الضخ الشتوي من نبع السن إلى سد الحويز، مع توقعات بالوصول إلى الامتلاء الكامل، ما يبشر بموسم زراعي جيد خلال الصيف ويعزز الأمان المائي سواء لمياه الري أو مياه الشرب.

ويعد سد مشقيتا من أكبر السدود في محافظة اللاذقية وأحد المشاريع المائية الاستراتيجية في الساحل السوري، إذ يلعب دوراً مهماً في تنظيم الموارد المائية وتأمين مياه الري والشرب لآلاف الهكتارات الزراعية والقرى المحيطة.