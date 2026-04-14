وفاة رجل وإصابة 13 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم سوريا

دمشق-سانا

توفي رجل، وأصيب 13 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم سوريا.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الفرق استجابت لـ 26 حريقاً، منها 14 في منازل ومحال تجارية، و12 حريقاً متفرقة، أسفرت جميعها عن إصابة رجل بحروق تم نقله إلى المشفى من قبل المدنيين، فيما قامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ7 حوادث سير، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة (رجل) وإصابة 12 مدنياً، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان الرجل إلى الطبابة الشرعية في درعا لتسليمه لذويه أصولاً.

ودعا الدفاع المدني السائقين، إلى تخفيف السرعة، وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب حالات الانزلاق، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أول أمس الأحد لـ 8 حوادث سير، أسفرت جميعها عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين.

