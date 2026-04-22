تموين ريف دمشق يضبط ثلاثة أطنان من الدقيق التمويني

ريف دمشق-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ثلاثة أطنان من الدقيق التمويني المخصص للمخابز داخل أحد المستودعات، بهدف نخله واستخلاص الطحين الأبيض وبيعه والاستفادة من فارق السعر.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عبد الله درباس، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورية كشفت مستودعاً في ريف الغوطة الشرقية، يستخدم منخلاً كهربائياً لفرز الطحين التمويني واستخلاص الطحين الأبيض والنخالة.

وأشار إلى أن الطحين الأبيض كان يعاد تعبئته ضمن أكياس تحمل ماركات أجنبية، ويباع على أنه طحين زيرو، لافتاً إلى أن المخالفين كانوا يقومون أيضاً بتعبئة مادة النخالة في أكياس منفصلة، وبيعها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر بين المواد التموينية والمواد المباعة في الأسواق.

وأكد درباس أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين ومصادرة نحو ثلاثة أطنان من الدقيق التمويني وتسليم الكميات المصادرة إلى أقرب فرن في المنطقة للاستفادة منها في إنتاج مادة الخبز، مبيناً أنه تمّ ختم الورشة المخالفة بالشمع الأحمر أصولاً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات دورياتها الرقابية على الأسواق والمستودعات لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد التموينية، ولا سيما مادة الطحين التمويني بهدف منع الاتجار غير المشروع بها، وضمان وصولها إلى الأفران وإنتاج الخبز للمواطنين وفق المواصفات المحددة.