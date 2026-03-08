الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية محتملة فوق الجزيرة السورية

WSS1777 الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية محتملة فوق الجزيرة السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأحد للانخفاض، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2-5 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية فوق منطقة الجزيرة.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط بعد الظهر مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم/ سا وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكل عام، ويُحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية، وتشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية ومنطقة الجزيرة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق3/15
ريف دمشق-القلمون7/-3
القنيطرة1/12
درعا3/14
السويداء0/11
حمص1/13
حماة0/15
اللاذقية7/17
طرطوس7/17
حلب2/15
إدلب1/13
دير الزور4/19
الرقة2/16
الحسكة3/12
