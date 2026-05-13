مخبر تحليل التربة في البحوث الزراعية.. ركيزة لدعم ‌‏الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في سوريا

دمشق-سانا‏

يؤدي مخبر تحليل التربة التابع لإدارة الموارد الطبيعية في ‌‏الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية السورية دوراً مهماً في ‌‏دعم القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة الزراعية والأمن ‌‏الغذائي، من خلال إجراء تحاليل التربة والمياه والنبات وتقديم ‌‏التوصيات العلمية للمزارعين والباحثين، بما يسهم في ترشيد ‌‏استخدام الأسمدة والحفاظ على خصوبة التربة والحد من التلوث ‌‏البيئي‎.‎

وأوضحت رئيسة المخبر نبيلة كريدي في تصريح لمراسلة سانا، ‌‏‌‏أن المخبر يقدم خدمات تحليلية للمزارعين تساعدهم على تحديد ‌‏نوع وكميات الأسمدة اللازمة لأراضيهم، بما يحدّ من الإفراط ‏في ‏استخدام الأسمدة ويخفف من التلوث البيئي ويحافظ على ‏خصوبة ‏التربة‎.‎

‌‎تقييم القدرات والإمكانات الإنتاجية‎

وأشارت كريدي إلى أن المخبر يجري تحاليل لتقييم القدرات ‌‏والإمكانات الإنتاجية للأراضي غير المؤهلة للزراعة، بالتنسيق ‌‏مع مديريات الزراعة، وذلك بهدف التحقق من مدى صلاحيتها ‌‏للاستخدام الزراعي أو إمكانية منح تراخيص للبناء عليها‎.‎

وبيّنت كريدي أن تكلفة التحاليل تختلف بحسب نوع التحليل ‌‏وعدد العينات، لافتة إلى أن التحاليل الشاملة مجاناً لكوادر ‌‏البحوث العلمية بينما للجهات الأخرى التي تريد التحليل تتراوح ‌‏الأجور تقريباً بين 400 و500 ألف ليرة سورية‎.‎

‎مئات التحاليل بشكل دوري‎

وبيّنت كريدي أن المخبر يعد من أبرز المخابر العاملة في مجال ‌‏تحليل التربة والمياه والنبات في سوريا، موضحة أنه يجري ‌‏بشكل وسطي نحو 2000 تحليل كل ثلاثة أشهر.‏



‎ وحول آلية جمع العينات، أوضحت كريدي أن العينات تؤخذ من ‌‏الحقول وفق أسس علمية تختلف بحسب نوع الزراعة وطبيعة ‌‏الأرض، حيث يتم تحديد عمق أخذ العينة وعددها بما يضمن ‌‏تمثيل الحقل بشكل دقيق، الأمر الذي يساعد في الوصول إلى ‌‏نتائج صحيحة وتوصيات مناسبة للمزارعين‎.‎

وأضافت كريدي: إن المخبر يجري تحاليل متعددة تشمل ‌‏العناصر الكبرى والصغرى في التربة والمياه والنبات، مثل ‌‏الآزوت والفوسفور والبوتاس والحديد والبورون، إضافة إلى ‌‏تحليل المادة العضوية وقوام التربة والعناصر المعدنية المختلفة، ‌‏وذلك باستخدام أجهزة وتقنيات مخبرية متخصصة‎.‎

‌‎تحديات وصعوبات تقنية‎

وعن أبرز التحديات، ذكرت كريدي أن المخبر عانى سابقاً من ‌‏مشكلة انقطاع الكهرباء، إلا أنه تم تجاوزها عبر تأمين مولدة ‌‏كهربائية ومنظومة طاقة شمسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ‌‏معظم الأجهزة المخبرية قديمة وتحتاج بشكل مستمر إلى الصيانة ‌‏والإصلاح‎.‎

وأضافت: إن من أبرز الأجهزة المستخدمة في المخبر جهاز ‌‏الامتصاص الذري، والسبكترو، والفلام فوتومتر، وأجهزة قياس ‌‏الـ “بي إتش” والـ “إي سي”، إلى جانب تحاليل المعايرة التي ‌‏تجرى بطرق مخبرية متخصصة‎.‎

وأشارت كريدي إلى أن نتائج التحاليل تشكل أساساً مهماً ‌‏للبحوث العلمية الزراعية، إذ تساعد الباحثين على تقييم أثر ‌‏الأسمدة والمعاملات الزراعية المختلفة واختيار الأساليب ‌‏الأنسب لتحسين الإنتاج الزراعي‎.‎

وتركز خطة وزارة الزراعة السورية الخمسية (2026- ‌‏‌‏2030) على تنفيذ برامج بحثية متكاملة بهدف تعزيز إنتاجية ‌‏المحاصيل الزراعية، وتبني الزراعات الذكية مناخياً، بما يضمن ‌‏الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق إنتاجية مستدامة ‌‏وجودة عالية للمحاصيل، واستثمار الطاقات البديلة، وإيجاد ‌‏بدائل للأسمدة الكيميائية للتخفيف من استخدامها والحفاظ على ‌‏البيئة، والتوسع في أبحاث المكافحة الحيوية.‏