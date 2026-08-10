القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب

حلب-سانا
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الإثنين القبض على شخصين متورطين في تجارة كميات كبيرة من المواد المخدرة، في بلدة كفركرمين بمنطقة الأتارب غرب حلب.
وأفادت الإدارة عبر قناتها على تلغرام بأن العملية التي نفذت بعد متابعة وتحريات أمنية وميدانية دقيقة، أسفرت أيضاً عن ضبط نحو 13 كغ من مادة الحشيش و500 حبة كبتاغون، و20 صندوق ذخيرة متنوعة.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق (م.ب) و(ر.م) تمهيداً لتقديمهما إلى القضاء.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت يوم السبت الماضي عملية تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد