القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب

photo 2026 08 10 16 04 16 القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب

حلب-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الإثنين القبض على شخصين متورطين في تجارة ‏كميات كبيرة من المواد المخدرة، في بلدة ‏كفركرمين بمنطقة الأتارب غرب حلب.‏

وأفادت الإدارة عبر قناتها على تلغرام بأن العملية التي نفذت بعد متابعة وتحريات أمنية ‏وميدانية دقيقة، أسفرت أيضاً عن ضبط نحو 13 كغ من مادة الحشيش و500 حبة ‏كبتاغون، و20 صندوق ذخيرة متنوعة.‏

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق (م.ب) و(ر.م) تمهيداً ‏لتقديمهما إلى القضاء.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت يوم السبت الماضي عملية تهريب شحنة من المواد ‏المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت ‏تخطط لتهريبها خارج البلاد

photo 2026 08 10 16 04 24 scaled القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب
photo 2026 08 10 16 04 26 scaled القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب
photo 2026 08 10 16 04 29 scaled القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب
photo 2026 08 10 16 04 31 scaled القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب
photo 2026 08 10 16 04 33 scaled القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب
photo 2026 08 10 16 04 34 scaled القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب
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