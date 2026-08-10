القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفركرمين ‏غرب حلب

حلب-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الإثنين القبض على شخصين متورطين في تجارة ‏كميات كبيرة من المواد المخدرة، في بلدة ‏كفركرمين بمنطقة الأتارب غرب حلب.‏

وأفادت الإدارة عبر قناتها على تلغرام بأن العملية التي نفذت بعد متابعة وتحريات أمنية ‏وميدانية دقيقة، أسفرت أيضاً عن ضبط نحو 13 كغ من مادة الحشيش و500 حبة ‏كبتاغون، و20 صندوق ذخيرة متنوعة.‏

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق (م.ب) و(ر.م) تمهيداً ‏لتقديمهما إلى القضاء.

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وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت يوم السبت الماضي عملية تهريب شحنة من المواد ‏المخدرة في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد رصد ومتابعة دقيقة لشبكة إجرامية كانت ‏تخطط لتهريبها خارج البلاد