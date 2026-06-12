وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس

IMG 20260612 093715 802 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 24 آخرون جراء وقوع 209 حرائق وحادث سير في عموم سوريا يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وبيّن الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 23 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ونبّه الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

IMG 20260612 093707 896 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 187 حريقاً، بينها 31 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تسببت بإصابة مدني، وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت باقي أضرار الحرائق على الخسائر المادية.

وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وكان توفي 3 أشخاص، وأصيب 28 آخرون يوم أمس الأول الأربعاء، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في مختلف ‏المحافظات السورية.‏

IMG 20260612 093708 357 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس
IMG 20260612 093715 594 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس
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IMG 20260612 093716 320 وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس
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