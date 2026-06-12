وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا يوم أمس

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 24 آخرون جراء وقوع 209 حرائق وحادث سير في عموم سوريا يوم أمس الخميس، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وبيّن الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 23 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

ونبّه الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 187 حريقاً، بينها 31 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تسببت بإصابة مدني، وتم تقديم الإسعافات الأولية ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت باقي أضرار الحرائق على الخسائر المادية.

وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وكان توفي 3 أشخاص، وأصيب 28 آخرون يوم أمس الأول الأربعاء، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في مختلف ‏المحافظات السورية.‏