الدفاع المدني: فتح طرق داخل إدلب بعد غمرها بمياه الأمطار

إدلب-سانا
استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة إدلب، اليوم الجمعة، لعدد من البلاغات الواردة من مناطق مدينة إدلب، وأريحا، وبلدة معردبسي التابعة لمدينة سراقب، جراء تشكل السيول الناتجة عن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن فرق الدفاع المدني عملت على فتح طرق داخل مدينة إدلب بعد أن غمرتها مياه الأمطار، إضافةً إلى تنظيف فتحات تصريف المياه في الطرقات، وإزالة العوائق التي تسببت بعرقلة تصريفها.
وأشار إلى أن الفرق تابعت معالجة آثار السيول في المناطق المستجاب لها، بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
وشهدت مدينة إدلب في وقت سابق اليوم هطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكل السيول، وتجمّع المياه في عدد من الشوارع، ما تسبب بإغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور.