الدفاع المدني: فتح طرق داخل إدلب بعد غمرها بمياه الأمطار

إدلب-سانا‏

استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة إدلب، اليوم الجمعة، ‏لعدد من البلاغات الواردة من مناطق مدينة إدلب، وأريحا، وبلدة معردبسي التابعة لمدينة ‏سراقب، جراء تشكل السيول الناتجة عن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.‏

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن فرق الدفاع المدني عملت على فتح طرق داخل ‏مدينة إدلب بعد أن غمرتها مياه الأمطار، إضافةً إلى تنظيف فتحات تصريف المياه في الطرقات، ‏وإزالة العوائق التي تسببت بعرقلة تصريفها.‏

وأشار إلى أن الفرق تابعت معالجة آثار السيول في المناطق المستجاب لها، بهدف الحد من ‏الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.‏

وشهدت مدينة إدلب في وقت سابق اليوم هطولات مطرية غزيرة أدت إلى تشكل السيول، وتجمّع ‏المياه في عدد من الشوارع، ما تسبب بإغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور.‏