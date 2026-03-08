صيام خلف القضبان..  شهادات معتقلين تكشف قسوة رمضان في سجون النظام البائد

دمشق-سانا

خلف القضبان، لم يحترم النظام البائد شهر رمضان وقدسيته، بل مارس فيه أقسى الانتهاكات النفسية بحق المعتقلين في ظل صيام مرهق وجوع قاسٍ، يتجرع فيه المعتقلون عذاباً لا يُحتمل من طعام فاسد وشراب ملوث، بينما كانت أبسط حقوقهم في العبادة ممنوعة.

وتكشف شهادات عدد من المعتقلين السابقين زمن النظام البائد لـ سانا عن معاناة تجاوزت كل الحدود، بعد أن حوّل سجانو النظام شهر رمضان إلى فترة مليئة بالذل والقهر، بعيداً كل البعد عن روحانيات الشهر الفضيل والصيام ومقاصده السامية كرمز للرحمة والسكينة والتقوى.

“صيام مرهق”

يروي أسعد المحمد، إمام مسجد قضى عدة سنوات في سجن صيدنايا، عن صعوبة الصيام في المعتقل بسبب ضعف الطعام وسوء تنظيم الوجبات، مضيفاً: إن السحور لم يكن يُقدّم في الوقت المعتاد قبيل الفجر، بل كان يُقدّم في وقت قريب من المغرب، ما يعني بقاء المعتقلين لعدة ساعات دون طعام، ما يزيد من صعوبة الصيام، حيث كان الوضع أشبه بعملية تعذيب نفسية وجسدية في آن واحد.

“وجبات إفطار قاسية”

مريم العلي، معتقلة سابقة في فرع فلسطين، توضح أن الوجبة التي كانوا يفطرون عليها كانت عبارة عن “وجبة غداء”، ضئيلة للغاية، وكان الخبز المصنوع من الشعير “مُتعفناً” وكميات قليلة من الأرز أو البرغل المطبوخ بالماء، إضافة إلى ذلك، كانت مياه الشرب سيئة الطعم وذات رائحة كريهة، ما يزيد من معاناتهم، وعلى الرغم من شدة الجوع والعطش، لم تكن هناك أي وجبة سحور.

“عقوبات مشددة وتعامل قاسٍ”

يشير أحمد محمد بنيان، المعتقل السابق في عدة سجون بفرع فلسطين وصيدنايا وغيرها، إلى أن إدارة السجن كانت تفرض عقوبات مشددة على المعتقلين في رمضان، فحتى الوجبات كانت تقلص بشكل مستمر، وكانت وجبة الإفطار تتضمن غالباً خمس حبات زيتون فقط، بعد أن كانت تضم صنفين من الطعام، كما كانت كمية الخبز تقلّ بشكل ملحوظ، وكان يُترك لساعات طويلة قبل أن يتم توزيعه على المعتقلين.

وفيما يخص أداء الشعائر الدينية، يذكر بنيان أن إدارة السجون كانت تمنع صلاة الجماعة، بل كانت تُعاقب حتى تجمعات المعتقلين لأداء الصلاة، وكان المعتقلون يُضطرون للصلاة تحت الأغطية أو في أماكن معزولة خوفاً من اكتشاف السجانين لهم.

“حساب الإفطار والصيام”

فيما يتعلق بحساب وقت الإفطار والصيام في المعتقلات، يوضح المعتقل السابق في صيدنايا أحمد الحمد، أن تحديد وقت الإفطار في المعتقلات تحت الأرض كان يتم عبر ترك فارق زمني بعد وجبة الغداء، التي كانت تقدم عادة عند الساعة الثالثة، بنحو أربع ساعات، لافتاً إلى أن كل ذلك كان يتم بشكل تقديري، في حين كان السحور يمنع عن المعتقلين ويعاقب كل من يحاول القيام به.

“انتهاك لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان”

الباحث في القانون الدولي المعتصم بالله الكيلاني يؤكد في تصريح لسانا، أن ممارسات النظام البائد التي كان يرتكبها في السجون خلال شهر رمضان تُعدّ انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن حرمان المعتقلين من أداء شعائرهم الدينية يخالف المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتعارض مع المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة والقاعدة 65 من قواعد نيلسون مانديلا؛ التي تكفل للمحتجزين ممارسة شعائرهم الدينية.

وأضاف: إن تجويع المعتقلين وحرمانهم من الطعام الكافي، وخصوصاً أثناء الصيام، قد يُعد معاملة قاسية أو لاإنسانية محظورة بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، فضلًا عن مخالفة القاعدة 22 من قواعد نيلسون مانديلا التي تلزم بتوفير غذاء كافٍ ومياه نظيفة للمحتجزين.

وأشار الكيلاني إلى أن هذه الانتهاكات، بما فيها التجويع وسوء المعاملة ومنع الشعائر الدينية، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن أكثر من مئة سجن ومعتقل وعشرات المراكز الأمنية وأفرع التحقيق تحولت في زمن النظام البائد على مدى عقود طويلة، إلى مساحات مغلقة تُدار فيها الحياة بقبضة أجهزة أمنٍ احترفت القمع والتعذيب وملاحقة المواطنين بلا تهم واضحة أو مسارات قضائية، فكانت تلك الزنازين عنواناً لحقبة سوداء غابت فيها العدالة، وتلاشت فيها الكرامة الإنسانية خلف أبواب مصفحة لا يسمع ما وراءها إلا صدى الألم.