الرقابة والتفتيش تعلن أسماء المقبولين للاختبار التحريري ضمن برنامج التأهيل الوطني

دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أسماء المقبولين المطابقين لشروط التقدّم إلى الاختبار التحريري الخاص بالبرنامج ‏الوطني، لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية المعلن بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الماضي.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاعتراضات تقبل لكل مستوفٍ للشروط لم يرد اسمه ضمن القوائم ‏المعلنة لدى جميع فروع الهيئة في المحافظات، وذلك يومي الأحد والإثنين القادمين.‏

وأشارت الهيئة إلى رفض الطلبات غير المرفقة بالوثائق التي تُثبت التخرّج، والسماح للمتقدمين الحاصلين على شهادة علمية ‏غير سورية التقدم إلى الامتحان شرط معادلة شهادتهم لاحقاً، ويُعد استكمال إجراءات المعادلة شرطاً أساسياً للقبول النهائي ‏في المسابقة.‏

وبينت الهيئة أنها تحتفظ بحق استبعاد أي متقدم يتبين عدم استيفائه للشروط، ومخالفته لأي من الشروط المعلنة في أي ‏مرحلة من مراحل المسابقة، مشيرة إلى أن موعد ومكان الاختبار التحريري يحدد لاحقاً بعد صدور نتائج الاعتراضات.‏

وأشارت الهيئة إلى أن مصادر الأسئلة في الامتحان التحريري ستكون عامة في مجالات إدارية ومعلوماتية وثقافية متنوعة، ‏إضافة إلى أسئلة تخص القوانين والأنظمة مرفقة في الرابط التالي:‏

‏ ‏https://drive.google.com/drive/folders/1uYLS1OTyspPKNo-Ccr03nQRnGkOn-8vJ?usp=sharing‎

وبينت الهيئة أن الامتحان يتألف من اختبار نظري “تحريري” حيث يخضع المتقدمون الواردة أسماؤهم في القوائم المعلنة ‏لاختبار مؤتمت، ولا ينتقل إلى المرحلة الثانية إلا من يجتازه بنجاح، إضافة إلى اختبار شفهي “مقابلة”، لافتة إلى أن المقابلة ‏الشخصية والاختبار الشفهي تُجرى للناجحين في الاختبار النظري، وفي حال اجتياز المقابلة بنجاح يتم القبول للالتحاق ‏بالمعهد.‏

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على أسماء المقبولين‏ من خلال الرابط التالي:‏

https://drive.google.com/drive/folders/16Ncwhu7W8-jgthyLUR6UZLiG51TnPxR8‎

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الثاني عشر من شهر تموز الماضي، ‏إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة ‏الداخلية (الدفعة الأولى)، بهدف إعداد وتدريب كوادر وطنية تحت إشراف ‏المعهد العالي للرقابة والتفتيش، لشغل إحدى ‏المسميات الوظيفية (رئيس دائرة الرقابة الداخلية – مراقب داخلي) في جميع ‏المحافظات‎.‎