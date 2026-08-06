الرقابة والتفتيش تعلن أسماء المقبولين للاختبار التحريري ضمن برنامج التأهيل الوطني

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أسماء المقبولين المطابقين لشروط التقدّم إلى الاختبار التحريري الخاص بالبرنامج الوطني، لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية المعلن بتاريخ الثاني عشر من شهر تموز الماضي.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاعتراضات تقبل لكل مستوفٍ للشروط لم يرد اسمه ضمن القوائم المعلنة لدى جميع فروع الهيئة في المحافظات، وذلك يومي الأحد والإثنين القادمين.
وأشارت الهيئة إلى رفض الطلبات غير المرفقة بالوثائق التي تُثبت التخرّج، والسماح للمتقدمين الحاصلين على شهادة علمية غير سورية التقدم إلى الامتحان شرط معادلة شهادتهم لاحقاً، ويُعد استكمال إجراءات المعادلة شرطاً أساسياً للقبول النهائي في المسابقة.
وبينت الهيئة أنها تحتفظ بحق استبعاد أي متقدم يتبين عدم استيفائه للشروط، ومخالفته لأي من الشروط المعلنة في أي مرحلة من مراحل المسابقة، مشيرة إلى أن موعد ومكان الاختبار التحريري يحدد لاحقاً بعد صدور نتائج الاعتراضات.
وأشارت الهيئة إلى أن مصادر الأسئلة في الامتحان التحريري ستكون عامة في مجالات إدارية ومعلوماتية وثقافية متنوعة، إضافة إلى أسئلة تخص القوانين والأنظمة مرفقة في الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1uYLS1OTyspPKNo-Ccr03nQRnGkOn-8vJ?usp=sharing
وبينت الهيئة أن الامتحان يتألف من اختبار نظري “تحريري” حيث يخضع المتقدمون الواردة أسماؤهم في القوائم المعلنة لاختبار مؤتمت، ولا ينتقل إلى المرحلة الثانية إلا من يجتازه بنجاح، إضافة إلى اختبار شفهي “مقابلة”، لافتة إلى أن المقابلة الشخصية والاختبار الشفهي تُجرى للناجحين في الاختبار النظري، وفي حال اجتياز المقابلة بنجاح يتم القبول للالتحاق بالمعهد.
ودعت الهيئة إلى الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/16Ncwhu7W8-jgthyLUR6UZLiG51TnPxR8
وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الثاني عشر من شهر تموز الماضي، إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية (الدفعة الأولى)، بهدف إعداد وتدريب كوادر وطنية تحت إشراف المعهد العالي للرقابة والتفتيش، لشغل إحدى المسميات الوظيفية (رئيس دائرة الرقابة الداخلية – مراقب داخلي) في جميع المحافظات.