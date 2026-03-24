الطوارئ وإدارة الكوارث: غرق أكثر من 400 منزل نتيجة الفيضانات في تل حميس

الحسكة-سانا

أعلن رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوسف عزو، اليوم الثلاثاء، أن منطقة تل حميس شمال شرق الحسكة شهدت غرق أكثر من 400 منزل نتيجة الفيضانات، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني السوري.

وأوضح عزو، في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام، أنّ فرق الدفاع المدني السوري تعمل على رفع سواتر ترابية وفتح ممرات مائية لتصريف المياه، إلى جانب إجلاء المدنيين من القرى المتضرّرة إلى مناطق أكثر أماناً، في ظلّ عدم توفر مراكز إيواء حتى الآن ضمن المنطقة.

وأضاف إنّ فرق الدفاع المدني والاستجابة الطارئة تواصل تأمين المستلزمات الأساسية من فرش ومياه وغذاء وأدوية، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحصاء للأسر والمنازل المتضررة وتقييم احتياجاتها.

وأكد أنّ الوزارة تعمل على تنسيق عالي المستوى مع المنظمات الدولية، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إلى جانب منظمة “أنقذوا الأطفال”، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر العربي السوري، بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول الدعم إلى المتضررين في محافظة الحسكة.

يذكر أن الهلال الأحمر العربي السوري شارك، فجر اليوم الثلاثاء، في إجلاء عدد من العائلات من حي الميرديان بمدينة الحسكة إلى مناطق أكثر أماناً، وذلك مع عودة فيضان نهر الخابور، ودخول المياه إلى منازل الأهالي في أحياء الميرديان والنشوة وغويران.

وكانت حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم الأحد، من أن الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الأيام القادمة في مناطق رأس العين والدرباسية وعامودا والقحطانية والمالكية وتل حميس واليعربية القامشلي وصولاً إلى مدينة الحسكة.