الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في المنطقة الشرقية بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وحول معدلاتها في المنطقة الساحلية، وأدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الجو نهاراً يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت المديرية أن الجو يستمر بارداً بشكل عام خلال ليلة يوم غد الأربعاء، وخاصة في المرتفعات الجبلية، محذرة من حدوث الصقيع بالمرتفعات، ومن تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية وغوطة دمشق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: