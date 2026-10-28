الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية

IMG 2534 عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية
عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية-حلب-سانا

حلب-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة العودة الطوعية “الأتارب (2)”، التي تضم 38 عائلة من المهجّرين المقيمين في مخيمات منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، باتجاه مناطقهم الأصلية في محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، وبمشاركة عدد من المنظمات الإنسانية.

وأوضح رئيس دائرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب عدي الياسين، لـ سانا، أن القافلة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل العودة الطوعية والكريمة للأهالي إلى مناطقهم الأصلية، مؤكداً استمرار استقبال طلبات العائلات الراغبة بالعودة من المخيمات.

فرق إنسانية ترافق القافلة

وأشار الياسين إلى مرافقة فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر ومنظمتي مزن وبنفسج والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقافلة.

وبيّن الإعلامي في مركز الأتارب بالدفاع المدني علي عبيد، أن فرق الدفاع المدني رافقت العائلات لتقديم الخدمات الإسعافية والتدخل عند الحاجة، بما يسهم في ضمان وصولها إلى وجهاتها بسلامة.

وذكر رضوان خليل هلال، العائد إلى ريف حلب الجنوبي، أن عائلته نزحت عام 2018 بسبب قصف النظام البائد لمنطقته، معرباً عن شكره للجهات المعنية والمنظمات المشاركة على جهودها في تسهيل العودة.

وكانت قافلة عودة طوعية تضم 46 عائلة قد انطلقت من مخيمات منطقة الأتارب في 30 آب الماضي، باتجاه مناطقها الأصلية، حيث تضم المنطقة 15 مخيماً يقيم فيها مهجرون من مختلف المحافظات.

IMG 2517 عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية
IMG 2560 1 عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية
IMG 2561 عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية
فيلم “السحر العملي 2” عودة بولوك وكيدمان لمواجهة “اللعنة القديمة”
في اليوم العالمي للتصحر .. مشاريع لاستعادة الغطاء النباتي في البادية السورية
نقابة المحامين تنعى حسن عبد العظيم… معارض قديم وقامة حقوقية بارزة
وفاة مواطن في نوى بريف درعا جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب
وزارة الدفاع: تحركات الجيش شمال وشمال شرق سوريا تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك