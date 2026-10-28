عودة 38 عائلة نازحة من منطقة الأتارب بريف حلب إلى مناطقها الأصلية

حلب-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة العودة الطوعية “الأتارب (2)”، التي تضم 38 عائلة من المهجّرين المقيمين في مخيمات منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، باتجاه مناطقهم الأصلية في محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، وبمشاركة عدد من المنظمات الإنسانية.

وأوضح رئيس دائرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب عدي الياسين، لـ سانا، أن القافلة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل العودة الطوعية والكريمة للأهالي إلى مناطقهم الأصلية، مؤكداً استمرار استقبال طلبات العائلات الراغبة بالعودة من المخيمات.

فرق إنسانية ترافق القافلة

وأشار الياسين إلى مرافقة فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر ومنظمتي مزن وبنفسج والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقافلة.

وبيّن الإعلامي في مركز الأتارب بالدفاع المدني علي عبيد، أن فرق الدفاع المدني رافقت العائلات لتقديم الخدمات الإسعافية والتدخل عند الحاجة، بما يسهم في ضمان وصولها إلى وجهاتها بسلامة.

وذكر رضوان خليل هلال، العائد إلى ريف حلب الجنوبي، أن عائلته نزحت عام 2018 بسبب قصف النظام البائد لمنطقته، معرباً عن شكره للجهات المعنية والمنظمات المشاركة على جهودها في تسهيل العودة.

وكانت قافلة عودة طوعية تضم 46 عائلة قد انطلقت من مخيمات منطقة الأتارب في 30 آب الماضي، باتجاه مناطقها الأصلية، حيث تضم المنطقة 15 مخيماً يقيم فيها مهجرون من مختلف المحافظات.